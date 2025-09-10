Ex Mekano, Ariela Medeiros, denunció golpiza de su pareja y este se dio a la fuga: “Por suerte logré arrancar” - Chilevisión

La exbailarina detalló que recibió golpes en su cara, cabeza y piernas. A pesar de haber logrado pedir ayuda a Carabineros, el sujeto se dio a la fuga antes de la llegada de la policía.

La exintegrante de Mekano, Ariela Medeiros, denunció que fue víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja, Antonio Lennon Di Fonte.

La otrora bailarina acusó los hechos a través de sus redes sociales, donde también publicó registros de la agresión, mostrando las consecuencias en su rostro.

“Es mi pareja, vivíamos, de verdad de la nada pasó esta situación, yo estaba durmiendo sola en una pieza, él había carreteado, y hasta ahí nada extraño”, relató en conversación con La Hora.

Según Medeiros, la agresión ocurrió de forma inesperada luego de que ella lo fuera a despertar tras el paseo de la perrita que tienen en común.

“Él estaba acostado, estaba con un gorro naranjo puesto y bien tapado, en eso yo como jugando, le saqué el gorro, salí corriendo para que se levantara y después de eso no vi nada”, expuso.

Agresor se dio a la fuga

Según detalló, “fueron solo golpes”, sin embargo debido al nivel de la agresión ella temió por su vida. “Creí que me iba a matar, eran golpes uno tras otro. Por suerte logré arrancar y llamamos a la policía”, detalló.

A pesar del llamado a la policía, el sujeto logró darse a la fuga antes de la llegada de Carabineros y ahora el caso quedó en manos de la Fiscalía.

“Solo quiero que lo encuentren, y yo por mi parte recuperarme de todos los golpes que recibí en mi cara, en la cabeza, en las piernas, si hasta puntos me tuvieron que poner. Es horrible solo recordar todo lo que pasó”, cerró la afectada.