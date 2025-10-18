 Persecución y volcamiento en La Reina: Dos detenidos tras intento de robo a jardín infantil - Chilevisión
Elecciones Presidenciales 2025: Esta es la fecha en que se conocerán los vocales de mesa A 6 años del estallido social: Abogada de Londres 38 alerta suicidios de víctimas de represión Kaiser se acerca a Matthei: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Caso Julia Chuñil: Ángel Valencia rechaza solicitud de la familia para cambiar a fiscal del caso Hombre fue asesinado con arma blanca tras discusión en Isla de Maipo: Atacante se dio a la fuga
18/10/2025 07:44

Persecución y volcamiento en La Reina: Dos detenidos tras intento de robo a jardín infantil

El vehículo en el que se trasladaban los antisociales contaba con encargo por robo, la patente adulterada y en su interior había objetos que se pueden utilizar en robos.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este viernes se produjo una persecución policial en La Reina que terminó con dos delincuentes detenidos y lesionados tras volcar el vehículo en el que intentaron escapar.

Los hechos ocurrieron a eso de las 21:00 horas en el sector de las calles Valenzuela Puelma con Álvarez Sotomayor, donde se encuentra un jardín infantil en el que estaban los antisociales intentando robando especies.

Los antecedentes de la persecución en La Reina

Se trata de cuatro delincuentes que se trasladaron en un vehículo y posteriormente ingresaron tres de ellos.

Según explicó el teniente Paulo Villagra de Carabineros: "Uno de ellos salta el muro perimetral de este jardín infantil, logra abrir la puerta desde el interior, ingresan dos sujetos más en compañía de él".

En esa misma línea, agregó: "Al percatarse de este delito, personal municipal de la municipalidad de La Reina efectúa patrullaje en las inmediaciones, donde los sujetos se percatan de la presencia de personal policial".

Los involucrados escaparon en el mismo automóvil donde llegaron, pero el conductor perdió el control en la calle Fernando Castillo Velasco y el vehículo volcó.

Carabineros pudo detener a dos de los antisociales. Uno mantiene lesiones leves y el otro fue trasladado hasta el Hospital El Salvador, donde se mantiene en observación.

Finalmente, el vehículo en el que se trasladaron los delincuentes tenía encargo por robo, su patente alterada y en el interior se encontraron objetos que pueden utilizarse en robos.

