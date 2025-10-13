 ¿Cómo postular? Carabineros ofrece más de 100 puestos para civiles con sueldos sobre el millón - Chilevisión
13/10/2025 13:05

¿Cómo postular? Carabineros ofrece más de 100 puestos para civiles con sueldos sobre el millón

La institución policial abrió más de 100 vacantes laborales para personal civil en distintas comunas de la Región Metropolitana. Revisa acá los sueldos y cómo postular.

Publicado por CHV Noticias

Carabineros abrió más de 100 vacantes laborales para personal civil en distintas comunas de la Región Metropolitana, como parte de su proceso de modernización institucional.

Este nuevo llamado tiene como objetivo fortalecer el funcionamiento administrativo y operativo de las distintas unidades policiales.

Entre los cargos disponibles se encuentran Asistente de Guardia, Administrativo, Telefonista, Estafeta y Auxiliar de Servicios Menores, distribuidos en comisarías de las zonas Santiago Este y Santiago Oeste.

¿En qué comunas hay cupos disponibles para Carabineros?

En la Zona Santiago Este, las vacantes se concentran en las siguientes comunas:

  • El Bosque
  • La Cisterna
  • La Granja
  • San Ramón
  • Puente Alto
  • La Florida
  • Pirque
  • Bajos de Mena
  • La Pintana
  • San Joaquín

En tanto, en la Zona Santiago Oeste se ofrecen puestos en:

  • Renca
  • Lo Prado
  • Pudahuel
  • Melipilla
  • Peñaflor
  • Lampa
  • Quilicura
  • Colina
  • Curacaví
  • Maipú
  • Recoleta

Sueldos y requisitos de postulación

Si bien los sueldos varían según el cargo, a continuación revisa algunos puestos disponibles:

  • Estafeta, telefonista o auxiliar de servicios menores: $607.040 mensuales.

  • Administrativos: $830.296 mensuales.

  • Asistentes de guardia: $1.018.893 mensuales.

¿Cómo postular a puestos de trabajo en Carabineros?

Las personas interesadas en postular a los más de 100 cupos disponibles en Carabineros, deben realizarlo de la siguiente manera:

  • Ingresar al Sistema de Postulaciones de Carabineros.
  • Pincha la opción "Postular" en el cargo de tu interés.
  • Completar su solicitud antes del 28 de octubre de 2025.
