¿Cómo postular? Carabineros ofrece más de 100 puestos para civiles con sueldos sobre el millón - Chilevisión

La institución policial abrió más de 100 vacantes laborales para personal civil en distintas comunas de la Región Metropolitana. Revisa acá los sueldos y cómo postular.
Este nuevo llamado tiene como objetivo fortalecer el funcionamiento administrativo y operativo de las distintas unidades policiales.
Entre los cargos disponibles se encuentran Asistente de Guardia, Administrativo, Telefonista, Estafeta y Auxiliar de Servicios Menores, distribuidos en comisarías de las zonas Santiago Este y Santiago Oeste.
En la Zona Santiago Este, las vacantes se concentran en las siguientes comunas:
En tanto, en la Zona Santiago Oeste se ofrecen puestos en:
Si bien los sueldos varían según el cargo, a continuación revisa algunos puestos disponibles:
Estafeta, telefonista o auxiliar de servicios menores: $607.040 mensuales.
Administrativos: $830.296 mensuales.
Asistentes de guardia: $1.018.893 mensuales.
Las personas interesadas en postular a los más de 100 cupos disponibles en Carabineros, deben realizarlo de la siguiente manera: