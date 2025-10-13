¿Cómo postular? Carabineros ofrece más de 100 puestos para civiles con sueldos sobre el millón - Chilevisión

La institución policial abrió más de 100 vacantes laborales para personal civil en distintas comunas de la Región Metropolitana. Revisa acá los sueldos y cómo postular.

Carabineros abrió más de 100 vacantes laborales para personal civil en distintas comunas de la Región Metropolitana, como parte de su proceso de modernización institucional.

Este nuevo llamado tiene como objetivo fortalecer el funcionamiento administrativo y operativo de las distintas unidades policiales.

Entre los cargos disponibles se encuentran Asistente de Guardia, Administrativo, Telefonista, Estafeta y Auxiliar de Servicios Menores, distribuidos en comisarías de las zonas Santiago Este y Santiago Oeste.

¿En qué comunas hay cupos disponibles para Carabineros?

En la Zona Santiago Este, las vacantes se concentran en las siguientes comunas:

El Bosque

La Cisterna

La Granja

San Ramón

Puente Alto

La Florida

Pirque

Bajos de Mena

La Pintana

San Joaquín

En tanto, en la Zona Santiago Oeste se ofrecen puestos en:

Renca

Lo Prado

Pudahuel

Melipilla

Peñaflor

Lampa

Quilicura

Colina

Curacaví

Maipú

Recoleta

Sueldos y requisitos de postulación

Si bien los sueldos varían según el cargo, a continuación revisa algunos puestos disponibles:

Estafeta, telefonista o auxiliar de servicios menores: $607.040 mensuales.

Administrativos: $830.296 mensuales.

Asistentes de guardia: $1.018.893 mensuales.

¿Cómo postular a puestos de trabajo en Carabineros?

Las personas interesadas en postular a los más de 100 cupos disponibles en Carabineros, deben realizarlo de la siguiente manera: