Dipreca ofrece trabajos con sueldos que superan los $2 millones: Revisa acá cómo postular - Chilevisión

La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) tiene abiertas vacantes para civiles con sueldos que superan los $2.000.000. Hay varios llamados que cierran en los próximos días de septiembre; si te interesa postular, revisa los cargos, requisitos y plazos.

La policía uniformada busca reforzar sus áreas administrativas, técnicas, de salud y servicios con personal civil.

Actualmente, hay varias convocatorias vigentes para quienes quieran postular a distintos cargos, desde auxiliares hasta profesionales. Algunos plazos cierran durante esta última semana de septiembre.

Cupos para civiles en Carabineros de Chile

De acuerdo al sitio web Empleospúblicos.cl, los trabajos ofrecidos contemplan sueldos que van desde vacantes más básicas hasta cargos profesionales con remuneraciones de hasta $2.106.736 mensuales, dependiendo del puesto.

A continuación, revisa algunos empleos disponibles en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca):

Técnico Enfermería Arsenalera(o)-Pabellonera(o) - Las Condes : Renta bruta de $874.031. Plazo hasta el 25/09/2025, postula acá.

Reemplazo Enfermero(a) Volante Área Médico Quirúrgica - Las Condes: Renta bruta de $1.902.171. Plazo hasta el 25/09/2025, postula acá.

Técnico Enfermería Área Crítica Sistema de Turnos 44 horas - Las Condes: Renta bruta de $941.862. Plazo hasta 23/09/2025, postula acá.

Reemplazo Prolongado Médico Psiquiatra Centro Médico de Especialidades Hosdip 22 horas - Las Condes: Renta bruta de $2.749.661. Plazo hasta 24/09/2025, postula acá.

Cargo Técnico de Enfermería Bodega Pabellón Diurno - Las Condes: Renta bruta de $868.472. Plazo hasta 24/09/2025, postula acá.

Comunicador(a) Audiovisual (Contrata, Profesional 13°) - Santiago: Renta bruta de $2.130.264. Plazo hasta 29/09/2025, postula acá.

Técnico de Farmacia Dispensación con Sistema de Turno - Las Condes: Renta bruta de $826.550. Plazo hasta 24/09/2025, Renta bruta de $826.550. Plazo hasta 24/09/2025, postula acá

Médico especialista Servicio Gastroenterología 22 hrs. - Las Condes: Renta bruta de $2.749.661. Plazo hasta 03/10/2025, postula acá.

Constantemente, Carabineros también abre cupos en profesiones y oficios para civiles como psicólogos, ingenieros estadísticos, sastres, peluqueros, examinadores de arma, entre otros.

¿Cómo postular?