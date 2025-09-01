Carabineros ofrece 49 puestos de trabajo para civiles: Sueldos llegan a los $1,9 millones - Chilevisión

Las ofertas de trabajo estarán disponibles para la postulación en el Sistema de Postulaciones de Carabineros entre el 29 de agosto y el 14 de septiembre.

Carabineros de Chile anunció la apertura de procesos para obtener empleos disponibles en la institución a través de su página web, la Plataforma Única de Postulación.

Se trata de 49 puestos de trabajo para personal civil distribuidos en distintas regiones del país, los que estarán disponibles para postulación entre el 29 de agosto y el 14 de septiembre.

¿Cuáles son los cargos solicitados en Carabineros?

Los cargos disponibles abarcan una amplia gama de funciones, entre ellas:

Técnicos gasfíteria Operadores de emergencia Asistentes sociales Peluqueros Cocineros Sociólogos Contadores auditores Enfermeras universitarias.

