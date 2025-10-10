 Día de furia de apoderada en Frutillar: Golpeó a directora y amenazó a Carabineros tras detención - Chilevisión
10/10/2025 11:51

Día de furia de apoderada en Frutillar: Golpeó a directora y amenazó a Carabineros tras detención

La mujer llegó al establecimiento, discutió con profesores y agredió físicamente a la directora cuando intervino como "mediadora".

Publicado por CHV Noticias

El pasado miércoles, una apoderada fue detenida tras agredir a la directora de un establecimiento educacional en Frutillar, en la región de Los Lagos.

El hecho ocurrió durante la jornada del miércoles 8 de octubre en la Escuela Vicente Pérez Rosales, cuando la mujer llegó al recinto.

Según consignó el medio local Paislobo.cl, el teniente Iván Tiznado, jefe de la Subcomisaría de Carabineros de Frutillar, todo se originó cuando "una apoderada, a raíz de una situación, llegaba a buscar al establecimiento y pidió hablar con uno de los docentes".

Ante esto, la directora del establecimiento se acercó para intervenir "como mediadora". Sin embargo, en el intento recibió golpes por parte de la detenida.

"Es en ese momento donde recibe un golpe en su rostro, a mano abierta", detalló el funcionario policial.

Apoderada agredió a directora de colegio y amenazó a Carabineros

Personal de seguridad municipal de Frutillar llegó a la escuela para retener a la apoderada hasta la llegada de Carabineros.

Una vez en el lugar, los policías detuvieron a la mujer por el delito de lesiones leves. No obstante, la tensión incrementó en el traslado a la unidad policial.

"En el transcurso desde que la traíamos desde el establecimiento educacional a la subcomisaría, la señorita procede a amenazar de muerte al personal policial, así que también fue detenida por ese delito", confirmó el teniente.

La autoridad policial verificó que la mujer mantenía antecedentes respecto a situaciones similares.

