 Inician investigación contra dos carabineros en Paillaco: Los pillaron durmiendo dentro de patrulla - Chilevisión
Minuto a minuto
“Era como una metralleta”: Revelan más detalles de ataque a disparos contra joven embarazada Inician investigación contra dos carabineros en Paillaco: Los pillaron durmiendo dentro de patrulla Encuesta Criteria: Así cambiaron las preferencias presidenciales durante el último mes Incendio forestal en Monte Patria: Hay tres viviendas afectadas y se mantiene alerta roja Conductor ebrio provocó fatal accidente en Villa Alemana: Hay 4 víctimas fatales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/10/2025 17:44

Inician investigación contra dos carabineros en Paillaco: Los pillaron durmiendo dentro de patrulla

Un transeúnte notó que una patrulla estaba detenida a un costado de la ruta, grabó y, enfocando a su interior, denunció que dos funcionarios estaban durmiendo.

Publicado por CHV Noticias

Este fin de semana, Carabineros de Chile anunció el inicio de una investigación administrativa contra dos funcionarios de la institución, quienes habrían sido captados durmiendo al interior de una patrulla.

Un video difundido en redes sociales y replicado por medios locales daría cuenta del incidente, registrado en Paillaco, región de Los Ríos.

La persona que grabó el registro dijo que estaba esperando locomoción cuando notó que el vehículo policial estaba detenido, con las balizas encendidas, a un costado de la carretera.

Con su celular, un transeúnte captó la placa patente y enfocó el interior de la patrulla, denunciando no solo que no había movimiento, sino que los funcionarios estaban derechamente durmiendo adentro.

"Están durmiendo en el auto, ahí se ve, durmiendo los dos, el chofer y el copiloto. ¿Ven? Son ahora las 7:40 de la mañana (...) deberían estar trabajando", denunció.

Según reportaron medios locales como Diario de Valdivia o Río en Línea, la institución instruyó una investigación administrativa con el objetivo de "esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades".

"De comprobarse que hubo un incumplimiento de los protocolos institucionales, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes, conforme al reglamento vigente", señalaron desde Carabineros.

Mira acá el video:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Postulaciones al Subsidio de Arriendo inician este martes: Revisa los requisitos

Lo último

Lo más visto

“Lo que siempre soñé”: Vanesa Borghi reveló importante noticia familiar

La modelo anunció su embarazo a través de una sesión fotográfica, semanas después de haber revelado que se comprometió en matrimonio con Garcés, quien es padre de su primer hijo, Teo.

05/10/2025

“Me da vergüenza salir a la calle”: Mariela Montero acusó extorsión con fotos íntimas tras robo

La modelo se encontraba en la calle cuando una persona vestida como repartidor de comida condujo su motocicleta en dirección opuesta y le robó su teléfono.

05/10/2025

“Aún con 14 kilos extra”: Euge Lemos sacó aplausos tras blog que muestra su día 5 de postparto

La influencer de moda recibió mensajes relacionados a sus próximos looks ahora que se convirtió en madre de Alegra y ella contestó con un blog que fue ampliamente elogiado por sus seguidoras.

05/10/2025

VIDEO | Claudio Michaux sufrió impactante accidente en moto en plena carretera

El momento exacto del accidente quedó registrado gracias a un motociclista que iba detrás del comediante.

05/10/2025