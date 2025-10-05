Inician investigación contra dos carabineros en Paillaco: Los pillaron durmiendo dentro de patrulla - Chilevisión

Un transeúnte notó que una patrulla estaba detenida a un costado de la ruta, grabó y, enfocando a su interior, denunció que dos funcionarios estaban durmiendo.

Este fin de semana, Carabineros de Chile anunció el inicio de una investigación administrativa contra dos funcionarios de la institución, quienes habrían sido captados durmiendo al interior de una patrulla.

Un video difundido en redes sociales y replicado por medios locales daría cuenta del incidente, registrado en Paillaco, región de Los Ríos.

La persona que grabó el registro dijo que estaba esperando locomoción cuando notó que el vehículo policial estaba detenido, con las balizas encendidas, a un costado de la carretera.

Con su celular, un transeúnte captó la placa patente y enfocó el interior de la patrulla, denunciando no solo que no había movimiento, sino que los funcionarios estaban derechamente durmiendo adentro.

"Están durmiendo en el auto, ahí se ve, durmiendo los dos, el chofer y el copiloto. ¿Ven? Son ahora las 7:40 de la mañana (...) deberían estar trabajando", denunció.

Según reportaron medios locales como Diario de Valdivia o Río en Línea, la institución instruyó una investigación administrativa con el objetivo de "esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades".

"De comprobarse que hubo un incumplimiento de los protocolos institucionales, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes, conforme al reglamento vigente", señalaron desde Carabineros.

Mira acá el video: