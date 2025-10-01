 Misterio en Paillaco: Vecina halló extraño cadáver de animal en el patio de su casa - Chilevisión
01/10/2025 08:39

Misterio en Paillaco: Vecina halló extraño cadáver de animal en el patio de su casa

Una mujer halló un enigmático cuerpo en su patio trasero en la localidad de Reumén y recurrió a las redes sociales para intentar encontrar respuestas. "Queremos salir de la duda y que no sea nada malo", dijo, tras contactar al SAG.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Inquietud ha generado el hallazgo de un animal que, de momento, no ha podido ser identificado en la localidad de Reumén, en la comuna de Paillaco, región de Los Ríos.

Se trata de una familia que tomó contacto con las autoridades de la zona, en concreto, con el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) ante las dudas sobre el animal que encontraron en el patio trasero de su vivienda.

Tras una evaluación el servicio arrojó en primera instancia que todavía no hay claridad sobre la naturaleza del ejemplar, aunque posteriormente se creyó que podría corresponder a un murciélago, señaló Diario Paillaco.

Si bien aún no hay una declaración oficial del SAG, pues la indagación está pendiente, también existe una tercera hipótesis de que el animal corresponda a un pájaro zancudero electrocutado tras posar en un cable de alta tensión.

Habla mujer que fotografió al ejemplar

Carolina Sandoval, propietaria de la casa donde se realizó el hallazgo, se refirió al extraño acontecimiento y señaló que fue su hijo quien encontró el cuerpo del animal tras llegar del liceo.

“Después lo subí al grupo de Paillaco, lo subí al grupo de Reumén para que alguien me oriente porque en realidad, mira, yo me asusté, porque con tantas cosas malas que nos han pasado a nosotros como familia, tú comprenderás que uno ya no quiere más guerra“, recordó.

En conversación con Radio BíoBío, la mujer señaló que ninguna respuesta que recibió en redes sociales logró ser categórica, por lo que un vecino ofreció llevar el cadáver al SAG.

“Nadie supo qué es lo que era, entonces todos tienen una opinión distinta, pero sea lo que sea, queremos salir de la duda y que no sea nada malo”, precisó.

La tajante opinión de zoólogo valdiviano

Finalmente, el zoólogo valdiviano Felipe Rabanal estableció en diálogo con Grupo DiarioSur y declaró que el hallazgo efectivamente correspondería a un ave quemada, en concreto, a algún tipo de ave zancuda sin cabeza.

"Es un ave 100%, quizás electrocutada, y en descomposición, que simplemente se está viendo en una posición anatómica incorrecta, que da la sensación de ser una criatura rara", explicó.

“Las fotografías son buenas, lo que pasa es que la composición de la foto da para confusión, pero si se analiza bien el animal posa al revés. Lo que parece una cola es un cuello, lo que parece unas manos son en realidad patas y lo que parecen pies son alas“, sostuvo el zoólogo.

