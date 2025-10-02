Estaba en Melipilla: Personal del OS-9 de Carabineros detuvo a autor del atropello a funcionario policial - Chilevisión

Cabe señalar que el atropello ocurrió el pasado sábado mientras el funcionario policial realizaba un control vehicular.

Por la tarde de este jueves, personal del OS-9 de Carabineros detuvo a Benjamín Osorio Romero, sujeto identificado como responsable de atropellar a un carabinero en Talagante.

Radio Prensa informó que la detención se habría realizado en Melipilla en el marco de las diligencias.

Noticia en desarrollo...