Extranjera y encontrada en su habitación: Qué se sabe de la mujer que fue asesinada a martillazos en Arica - Chilevisión

La Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI Arica, en coordinación con el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Arica, investigan el asesinato de una mujer.

El homicidio quedó al descubierto luego de que el cuerpo de la víctima fuese encontrado al interior de la habitación donde vivía y con claros signos de agresión, indicó el medio local "Arica Hoy". Además, se indicó que la mujer tenía 30 años y era de nacionalidad venezolana.

Tras las primeras diligencias, se estableció que la mujer recibió diversos golpes con un martillo en su cabeza, ocasionándole la muerte en el lugar.

Por último, el citado medio indicó que personal especializado de la Brigada de Homicidios continúa realizando intensas tareas investigativas para establecer la dinámica de los hechos y dar con él o los responsables del crimen.