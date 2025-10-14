 De Martín White a Q_ARE y Loyaltty: En qué ciudades ver a los artistas en la Gira Teletón 2025 - Chilevisión
14/10/2025 13:46

De Martín White a Q_ARE y Loyaltty: En qué ciudades ver a los artistas en la Gira Teletón 2025

La gira se desarrollará en dos tramos: del 4 al 8 de noviembre en la zona norte, y del 18 al 22 de noviembre en el sur. Revisa aquí las fechas a lo largo del país.

Publicado por CHV Noticias

Queda poco menos de un mes para el inicio de la gira que recorrerá de norte a sur el país por motivo de la Teletón, que en esta nueva edición busca superar los 40 mil millones de pesos que fueron recaudados en 2024.

La gira se desarrollará en dos tramos: del 4 al 8 de noviembre en la zona norte, y del 18 al 22 de noviembre en el sur, luego del receso por las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Además, este año fueron incorporadas tres ciudades que no solían ser parte del recorrido principal: Ovalle, Curicó y Castro, las cuales recibirán a importantes artistas para incentivar la descentralización y cercanía con las comunidades.

Loyaltty, Martinwhite y Q_Are entre los nuevos confirmados

Todos los espectáculos comenzarán a las 18:00 horas. El bloque inicial estará dedicado a los niños, con artistas como Pulentos, que estarán en todo el tramo norte; Sinergia Kids con la Tía Pucherito, desde Curicó hasta Temuco y El Mundo de Christell (Valdivia, Castro), entre otros.

Esta semana, en tanto, fueron anunciados nuevos artistas en la parrilla: Jordan (Arica e Iquique), Inti Illimani (Antofagasta), Sigrid Alegría y Los Claveles (Temuco, Valdivia, Castro) y Franco “El Gorila” (Temuco).

También se sumaron artistas juveniles como Loyaltty (Curicó), Martinwhite (Copiapó), Q_ARE (Arica e Iquique) y Katteyes (Copiapó y Ovalle), quienes se suman a Polimá Westcoast (Arica, Iquique y Antofagasta), Gino Mella (Arica, Iquique, Antofagasta) y King Savagge (Valdivia, Castro).

Calendario de la Gira Teletón 2025

Zona Norte

      • Arica: Martes 4 de noviembre/18:00 hrs/ Explanada General San Martín, a los pies del morro de Arica.
      • Iquique: Miércoles 5 de noviembre/18:00 hrs/Plaza 21 de Mayo
      • Antofagasta: Jueves 6 de noviembre/18:00 hrs/Plaza Colón
      • Copiapó: Viernes 7 de noviembre/18:00 hrs/Exterior Municipalidad, por calle Los Concejales.
      • Ovalle: Sábado 8 de noviembre/18:00 hrs/Plaza de Armas

Zona Sur

      • Curicó: Martes 18 de noviembre/18:00/Medialuna de Curicó.
      • Concepción: Miércoles 19 de noviembre/18:00/Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz.
      • Temuco: Jueves 20 de noviembre/18:00/Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín.
      • Valdivia: Viernes 21 de noviembre/18:00/Paseo Costanera (Ex Helipuerto).
      • Castro: Sábado 22 de noviembre/18:00/Plaza de Armas. 

