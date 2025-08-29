Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional - Chilevisión

El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

Este viernes tuvo lugar el lanzamiento de la campaña de la Teletón 2025, marcando inicio de la cruzada solidaria programada para el próximo 28 y 29 de noviembre bajo el lema "Tu corazón, es el corazón de la Teletón".

La ceremonia contó con la presencia estelar de Don Francisco, además de rostros de la televisión, influencers y artistas. Además, Myriam Hernández entonó el nuevo himno oficial de la iniciativa, Tu corazón.

Como parte de las novedades estuvo el anuncio del regreso del cierre de campaña al Estadio Nacional luego de dos años en la Quinta Vergara. La dirección general del programa estará a cargo de Juan Pablo González.

Los artistas internacionales confirmados

Entre los primeros artistas internacionales confirmados para la Teletón 2025 figuran:

Pablo Alborán Cristian Castro Emmanuel Manuel Mijares Yuri Lucero Ana Torroja



Estos son los artistas chilenos confirmados

Representando a Chile, en tanto, desde la Teletón han confirmado a los siguientes artistas:

María José Quintanilla Francisca Valenzuela Zúmbale Primo Emilia Dides Nico Ruiz Brayon Jere Klein Katteyes Stefan Kramer



También tendrán una participación especial los influencers Tati Fernández, Carlos Meneses y Thammy Palma, quienes buscaran difundir el mensaje solidario en plataformas digitales.