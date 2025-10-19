 “Problemas de índole familiar”: Surgen nuevos antecedentes hallazgo de cuerpos en La Reina - Chilevisión
19/10/2025 08:57

“Problemas de índole familiar”: Surgen nuevos antecedentes hallazgo de cuerpos en La Reina

El padre vivía en Isla de Maipo y se habría encontrado en el lugar para cuidar a sus hijos, dado que la madre estaría de viaje en Argentina por motivos de estudios,

Este domingo surgieron nuevos antecedentes respecto de los tres cuerpos que fueron encontrados al interior de un domicilio en la comuna de La Reina.

Las víctimas fatales son un padre de 62 años y sus dos hijos gemelos de 17, que murieron en circunstancia que aún se están investigando.

¿Cuáles son los nuevos antecedentes?

Al respecto, los primeros antecedentes indican que las muertes ocurrieron a eso de las 19:30 horas del sábado y fueron alertadas por un familiar que había salido del inmueble y se percató de lo ocurrido cuando volvió, alertando a personal policial.

En esa misma línea, aún es materia de investigación el tipo de heridas que causaron la muerte de estas tres personas y las motivaciones que hay detrás del hecho, pero la Policía de Investigaciones (PDI) descartó la teoría del robo.

Por otra parte, los antecedentes preliminares indican que el padre vivía en Isla de Maipo y se habría encontrado en el lugar para cuidar a sus hijos, dado que la madre estaría de viaje en Argentina por motivos de estudios, realizando un curso. Ambos estaban separados hace años.

"No tenemos una hipótesis por el momento, a la espera del trabajo del laboratorio, lo que sí podemos descartar preliminarmente es que se trataría de alguna especie de robo. Sería más una situación de índole familiar", concluyó el fiscal del caso.

