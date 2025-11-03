 Es el cuñado y alertó del crimen: Qué se sabe del único detenido por el triple homicidio en La Reina - Chilevisión
03/11/2025 17:13

Quién es el detenido por el triple homicidio que impacta a La Reina: Es el cuñado y alertó del crimen

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó esta tarde la detención Jorge Ugalde Parraguez, cuñado y tío de las tres personas que fueron halladas sin vida al interior de un domicilio a mediados de octubre.

Publicado por CHV Noticias

En un verdadero vuelco al caso que en un inicio fue tratado como un parricidio, la Policía de Investigaciones detuvo esta tarde al presunto autor del triple homicidio en la comuna de La Reina, ocurrido a mediados de octubre pasado.

Jorge Ugalde Parraguez fue arrestado en su domicilio como sospechoso del asesinato de su cuñado y sus dos sobrinos: Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de 62 años, y sus dos hijos mellizos de 17, quienes eran usuarios de la Teletón.

Aunque Eduardo vivía en Isla de Maipo, se habría encontrado en el lugar para cuidar a sus hijos, debido a que la madre estaría de viaje en Argentina por motivos de estudios. Su cuerpo continúa en el Servicio Médico Legal por diligencias pendientes. 

Qué se sabe de la detención de Eduardo

Ugalde tiene fijado su domicilio en calle La Cañada, en un predio donde hay otra vivienda, y que es la misma donde fueron hallados los cuerpos.

De hecho, Jorge fue el primero en llamar a Carabineros para alertar sobre el hallazgo de la macabra escena.

Los adolescentes fueron encontrados en una habitación sin lesiones visibles, mientras que el padre fue hallado cerca de la entrada. Sin embargo, hasta hoy la PDI no ha podido dar con el paradero la supuesta arma homicida.

Las teorías que se manejan tras la detención

El trabajo de la Brigada de Homicidios (BH) y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) ha ido descartando diversas líneas investigativas: Primero descartaron la posibildiad de robo y ahora la del parricido.

Una vez informada la detención de un sospechoso, el caso es tratado como un triple homicidio, el cual ya tiene a su primer y hasta ahora único detenido.

Ugalde está casado con una hermana de Eduardo y habría mantenido presuntas disputas económicas familiares, incluyendo una vinculada con una supuesta herencia, según consigna Emol. Esta tarde la policía civil realizará un punto de prensa para entregar nuevos antecedentes.

