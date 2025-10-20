 Indagan doble parricidio: Revelan identidad de hombre hallado muerto junto a sus hijos en La Reina - Chilevisión
20/10/2025 13:59

Indagan doble parricidio: Revelan identidad de hombre hallado muerto junto a sus hijos en La Reina

Fiscalía confirmó que investiga como un doble parricidio y posterior suicidio el hallazgo de tres cuerpos registrado el sábado en la comuna de La Reina, en la región Metropolitana. Los cuerpos fueron encontrados por un familiar, quien alertó a la policía. Tras las primeras diligencias se descartó que haya ocurrido un robo en el inmueble, sin embargo desde el Ministerio Público se habían limitado a señalar que se trataría de "problemas de índole familiar". Ahora se dio a conocer la identidad del adulto. Se trata de Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de 62 años que había sido visitado por sus hijos, gemelos de 17 años que no vivían con él. 

