Vuelco en tragedia de La Reina: Detienen a sospechoso por el asesinato de un padre y sus dos hijos - Chilevisión

La Fiscalía confirmó la detención de un individuio en el marco de la investigación por la enigmática muerte ocurrida a mediados de octubre pasado.

En horas de esta tarde se confirmó la detención del presunto autor del delito de homicidio calificado en contra de un padre y sus dos hijos en la comuna de La Reina. Se trata de Jorge Ugalde Parraguez, cuñado y tío de las víctimas.

El caso, que inicialmente se estudió como un posible doble parricidio con suicidio, dio un giro total luego que se descartara la presencia del arma que habría sido usada en el supuesto suicidio, abriendo la hipótesis de un triple homicidio calificado.

La información fue confirmada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, institución que señaló que Ugalde Parraguez fue capturado por la Policía de Investigaciones tras la solicitud previa de una orden de detención.

El sujeto fue arrestado en su domicilio ubicado en calle La Cañada, La Reina, en un terreno familiar donde se encuentran emplazadas su vivienda y también la de Eduardo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Fue el pasado 18 de octubre cuando fueron encontrados los cuerpos de Cruz-Coke, fotógrafo de 62 años, y sus dos hijos gemelos de 17, quienes eran usuarios de la Teletón.

Aunque vivía en Isla de Maipo, Eduardo se habría encontrado en el lugar para cuidar a sus hijos, debido a que la madre estaría de viaje en Argentina por motivos de estudios.

Cuatro días después fueron los funerales de ambos adolescentes, sin embargo, el cuerpo del padre continúa en el Servicio Médico Legal por diligencias pendientes.

Enigmática muerte de padre y sus dos hijos

Una vez fueron realizadas las primeras diligencias se descartó un eventual robo al interior de la casa. Posteriormente, desde el Ministerio Público se limitaron a señalar que se trataría de "problemas de índole familiar".

"No tenemos una hipótesis por el momento, a la espera del trabajo del laboratorio, lo que sí podemos descartar preliminarmente es que se trataría de alguna especie de robo. Sería más una situación de índole familiar", dijo por aquel entonces el fiscal del caso.

Según informó Teletón, Eduardo colaboró durante años desempeñándose “como camarógrafo y director de fotografía. Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón“.