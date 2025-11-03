 Amigos descartan tesis y vecino entrega nuevos antecedentes: Aumenta enigma por muerte de padre e hijos en La Reina - Chilevisión
03/11/2025 13:31

Amigos descartan tesis y vecino entrega nuevos antecedentes: Aumenta enigma por muerte de padre e hijos en La Reina

A pesar de que las muertes ocurrieron el 18 de octubre, el cuerpo de Eduardo Cruz-Coke sigue en el Servicio Médico Legal por diligencias pendientes.

El pasado 18 de octubre y en el domicilio ubicado en la comuna de La Reina, fueron encontrados los cuerpos de Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de 62 años, y sus dos hijos gemelos de 17.

Cuatro días después fueron los funerales de los menores, pero el cuerpo del padre sigue en el Servicio Médico Legal por diligencias pendientes. 

Amigos de Eduardo Cruz-Coke descartan parricidio

A través de un reportaje, Contigo En La Mañana conversó con tres amigos cercanos de Eduardo, quienes aseguran que el hombre que también colaboraba con la Teletón no podría ser el autor de las muertes. 

"Él era una persona muy buena, muy cariñosa y nunca lo vi pelearse con nadie. Cuando vi la noticia no lo podía de creer. Nos comenzamos a llamar entre todos los que lo conocíamos y encontrábamos muy raro lo que había pasado. No creo en esas tesis (parricidio), eso es imposible", afirmó Daniel Opazo.

En cambio, Freddy González, afirmó que pondría las manos al fuego por Eduardo. "Qué él haya atentado tantas veces contra si mismo no es lógico, me resulta imposible, no puede ser", agregó.

Mientras que Esteban Vergara indicó que cuando vio la noticia su primera impresión fue: "Eduardo no pudo haber sido... No creo que haya sido como dicen que fue"

Vecino entregó nuevos antecedentes

El vecino más cercano a la casa donde ocurrieron los hechos conversó con el matinal de Chilevisión y manifestó.

"Yo estaba en la casa ese día, y me dijeron que los hechos ocurrieron entre las 4 y 7 de la tarde, yo me levanté y trabajé a esa hora en mi computador y no escuché nada en mi habitación", afirmó. 

"Lo raro es que yo estaba en el segundo piso de mi casa y estamos pegados, muy cerca. Yo estaba sin música ni nada y no oí nada, estaba trabajando y se escuchaban hasta los pajaritos de afuera". 

