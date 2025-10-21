 “Fue un gran profesional que...”: Teletón se refiere a muerte de colaborador en presunto doble parricidio en La Reina - Chilevisión
21/10/2025 09:05

“Fue un gran profesional que...”: Teletón se refiere a muerte de colaborador en presunto doble parricidio en La Reina

Se dio a conocer que las tres víctimas estaban ligadas a la Teletón. De hecho, el fotógrafo de 62 años, era colaborador vigente. 

Impacto ha causado la muerte en la comuna de La Reina de un hombre y sus hijos gemelos de 17 años. El adulto fue identificado como Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de 62 años. 

Poco a poco se han ido conociendo nuevos antecedentes, y de acuerdo a información preliminar, se dio a conocer que el hombre vivía en Isla de Maipose encontraba en el lugar para cuidar a sus hijos, debido a que la madre estaría de viaje en Argentina por motivos de estudios.

También se dio a conocer que las tres víctimas estaban ligadas a la Teletón. De hecho, el fotógrafo de 62 años era colaborador vigente. 

La institución indicó que Eduardo colaboró con la fundación durante varios años desempeñándose "como camarógrafo y director de fotografía. Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón".

"Su vínculo con nosotros y con este trabajo se mantenía hasta la actualidad, desempeñándose como camarógrafo cuando era requerido", aseguraron. 

Mientras que sus dos hijos gemelos habrían sido usuarios de la Teletón, ya que la cuenta de Instagram del padre así lo refleja. 

