“Se contradice”: Revelan dato clave que delató al único detenido por el triple homicidio en La Reina - Chilevisión

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público entregaron detalles sobre la detención del presunto autor del triple homicidio que afectó a una familia en La Reina.

Recordemos que el pasado 18 de octubre, fueron encontrados sin vida a Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de 62 años, junto a sus hijos gemelos de 17 años, identificados como F.R.CC.G. y E.A.CC.G.

Inicialmente, se estudió el caso como un posible doble parricidio con suicidio, pero ahora se habla de un homicidio calificado, luego de que se detuviera este lunes a un sospechoso de 59 años.

El dato clave que originó vuelco en tragedia familiar

El fiscal Francisco Lanas, jefe de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, detalló que desde las primeras diligencias "se descartó el robo con homicidio" y barajó dos líneas investigativas, entre ellas la participación de terceros.

"La primera indagatoria se enfocó en tomar las declaraciones a diversos testigos que habían estado presentes en el sitio del suceso la tarde en que ocurrió el homicidio", señaló Lanas.

Dentro de las declaraciones se encontraba la del ahora detenido, quien es cuñado del adulto asesinado.

"A partir de las cámaras de seguridad, evidencia genética en el sitio del suceso y cámaras corporales, se pudo descartar cada una de sus teorías, solicitando la orden de detención por homicidio calificado", señaló.

Asimismo, fue consultado sobre los registros de cámaras de seguridad en los que se observa al individuo arrojando una bolsa al canal San Carlos después del asesinato.

"Esto nos permite establecer que el imputado se deshace de un elemento que es materia de investigación y que se contradice con lo dicho en su declaración", explicó sobre el crimen que ha impactado a familiares y vecinos.

De acuerdo al fiscal, el detenido dijo en su declaración "solamente salió a correr con su perro, a dar una vuelta cerca de su domicilio". Sin embargo, esa afirmación no pudo ser corroborada por las cámaras de seguridad.

"En el primer o segundo día teníamos claridad de que las heridas que contaba la víctima no eran autoinferidas, sino que eran por acción de un tercero", agregó.

Por su parte, el prefecto Jorge Abatte, Jefe Nacional de Delitos contra las Personas de la PDI, detalló que "el móvil correspondería a conflictos familiares", presuntamente por temas de herencia o venta de un terreno.