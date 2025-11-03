 Tras vuelco en el caso: Quiénes son las víctimas de la tragedia familiar en La Reina - Chilevisión
03/11/2025 17:45

Tras vuelco total del caso: Lo que se sabe de las víctimas de la tragedia familiar en La Reina

Gran impacto ha causado la muerte de un padre y sus dos hijos en La Reina, registrado el pasado 18 de octubre. Ahora, la Fiscalía investiga el caso como triple homicidio calificado.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este lunes, la Fiscalía Oriente informó la detención del presunto autor del homicidio calificado contra un padre y sus dos hijos en La Reina.

De esta manera, se generó un vuelco total en la investigación, que inicialmente se estudió como un posible doble parricidio con suicidio, pero ahora se habla de un triple homicidio.

Según las primeras informaciones, este giro se originó luego que se descartara la presencia del arma que habría sido usada en el supuesto suicidio, abriendo la hipótesis de un asesinato.

Quiénes son las víctimas de la tragedia en La Reina

Las víctimas fatales fueron identificadas como Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de 62 años que había sido visitado por sus hijos, gemelos de 17 años, identificados como F.R.CC.G. y E.A.CC.G que no vivían con él.

El hombre era colaborador vigente de Teletón, mientras que sus hijos eran usuarios de la institución.

A través de un comunicado, Teletón indicó que Eduardo se desempeñó por varios años "como camarógrafo y director de fotografía. Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón".

El hombre vivía en Isla de Maipo y, según se informó en octubre, se encontraba en el lugar para cuidar a sus hijos, debido a que la madre estaría de viaje en Argentina por motivos de estudios.

Respecto al presunto autor del triple homicidio, el programa Contigo en Directo informó que se trataría del cuñado de Cruz-Coke, mismo hombre que alertó a las policías del crimen el 18 de octubre.

