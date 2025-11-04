Revelan cómo era la relación de Eduardo Cruz-Coke y su hermana: “Llegar a ese extremo...” - Chilevisión

Freddy González, amigo cercano de Eduardo Cruz-Coke, víctima en el triple crimen de La Reina, detalló cómo era la relación de él con su hermana, hoy imputada.

Freddy González, amigo cercano de Eduardo Cruz-Coke —asesinado junto a sus hijos en La Reina—, se refirió a la relación que tuvo la víctima con su hermana Trinidad, también imputada en la causa.

Recordemos que ayer la investigación dio un vuelco con la detención del cuñado del fallecido y pareja de la hermana de la víctima, Jorge Ugalde Parraguez, como presunto autor del triple homicidio.

En conversación con Contigo en la Mañana, González detalló cómo era la relación entre ambos y cómo, pese a vivir juntos —en la misma propiedad—, no había cercanía entre ellos.

Según su relato, todo comienza con el fallecimiento de la madre de Eduardo. A partir de ahí, el fotógrafo decide trasladarse a la casa en La Cañada y iniciar las gestiones con la ahora imputada para arrendar otras propiedades.

"Ellos empezaron a tratar de ordenar el tema económico en base a estas propiedades", puntualizó, aunque enfatizando que, pese a que compartían el terreno, nunca se mostraron cercanos.

"Era como estar en el mismo lugar, pero no juntos. De su hermana hablaba poco, no sé qué relación había", explicitó González.

En ese sentido, añadió que el fotógrafo "tenía siempre su límite para hablar de cosas más familiares, internas. Su relación básica más directa con sus hijos y con sus padres".

"Es bien increíble llegar a pensar que entre hermanos pueda existir esa relación. Puede haber conflictos, como normalmente pueden existir entre hermanos por temas así como de bienes o herencias, pero llegar a este extremo lo encuentro muy increíble", complementó.

Hermana de Eduardo Cruz-Coke no asistió a despedida de sus sobrinos asesinados

Para Freddy González lo que sí llamó la atención fue la ausencia de Trinidad Cruz-Coke al funeral y despedida de sus sobrinos.

"Yo no pude ir por un tema de trabajo. Pero alguien me comentó que su hermana Trinidad no había asistido", lanzó.

Sobre ella, el amigo de Cruz-Coke manifestó que la recuerda como una mujer algo "etérea", que le parecía que era "psicóloga" y que realizaba terapias.

Mira acá el video: