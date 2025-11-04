Senador Cruz-Coke rompe su silencio por crimen en La Reina que involucra a su primo - Chilevisión

El parlamentario Luciano Cruz-Coke es primo hermano de Eduardo, el fotógrafo asesinado junto a sus hijos en La Reina, caso cuya investigación dio un vuelco este lunes.

El senador Luciano Cruz-Coke, quien es primo hermano de Eduardo Cruz-Coke, el fotógrafo asesinado junto a sus hijos en un crimen en La Reina, se refirió al reciente vuelco que tomó la investigación.

Recordemos que ayer la Policía de Investigaciones (PDI) arrestó a Jorge Ugalde Parraguez, cuñado de la víctima, en calidad de presunto autor del triple homicidio.

Cruz-Coke manifestó que la detención del sujeto "da cuenta de que la Fiscalía recoge lo que siempre hemos pensado en la familia: que Eduardo es imposible que haya asesinado a sus hijos".

El parlamentario enfatizó que nunca pensaron que la tesis de parricidio "pudiera ser posible", pues considera que "Eduardo era una persona que adoraba a sus hijos".

El actor y senador de Evópoli habló también de cómo el caso ha repercutido en el clan Cruz-Coke. "Somos una familia pequeña y la verdad es que esto ha sido horrible... y la ciudadanía creo que también lo considera horrible".

"Es un caso macabro, horroroso. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en tratar de referirnos a esto con la mayor cautela", continuó.

Senador Cruz-Coke sobre el único detenido por triple crimen en La Reina: "No lo conocía"

El senador por la región Metropolitana espera que "esto se vaya aclarando y que quienes sean culpables de esto paguen con las penas que la justicia imponga con la mayor dureza".

En ese sentido, Cruz-Coke aseguró no saber del hombre detenido ayer. "No lo conocía y a mi prima chica muy poco también. A Eduardo sí, mucho. Todo esto ha sido terrible".

"Los detalles son macabros, son escabrosos, son de una crueldad brutal. Eduardo hubiera sido incapaz de tocar a sus hijos. Eso es lo que nunca le cuadró ni a sus compañeros, ni a quienes trabajaron con él", remarcó.

En ese sentido, cerró: "(Eduardo) era una persona que se desvivía por sus hijos. La señora de él, Carolina, en el funeral habló de lo buen padre que es. Uno no habla de un parricida como el buen padre que es. Eduardo era una enorme persona de un corazón de oro".

Mira acá el video: