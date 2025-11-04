Revelan pista clave que hizo caer a detenido por asesinato de La Reina: Estaba en la misma casa - Chilevisión

Este martes se desarrollará el control de detención de Jorge Ugalde Parraguez, único detenido por el triple crimen ocurrido en una casa en La Reina a mediados de octubre.

La Policía de Investigaciones detuvo al sujeto este lunes, tras vincularlo con el asesinato de su propio cuñado, el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, y sus dos hijos de 17 años.

De acuerdo a los primeros antecedentes, su detención fue posible por el hallazgo de una evidencia clave por parte de Policía de Investigaciones (PDI).

La evidencia clave que hizo caer al único detenido por triple crimen de La Reina

Se trata de una mascarilla, la que fue encontrada en la propiedad ubicada en La Cañada, lugar donde ocurrió el crimen, y que habría sido utilizada por el presunto autor.

Dicho objeto mantenía rastros de ADN, particularmente de sangre del imputado.

Una vez que PDI proporcionó dicha pista a la Fiscalía, fue el ente persecutor el que solicitó la orden de detención que se concretó la jornada de ayer.

El hombre es sindicado como presunto autor material de un triple homicidio calificado en el contexto de violencia intrafamiliar y hoy podría conocer sus medidas cautelares.