Decretan prisión preventiva para Jorge Ugalde en formalización por triple homicidio en La Reina - Chilevisión

El psicólogo fue imputado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida, además de las agravantes de cometer delito contra menores y actuar contra víctimas con afinidad familiar.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago estableció la medida cautelar de prisión preventiva para Jorge Ugalde Parraguez, hasta ahora único imputado por el homicidio triple de un padre y sus dos hijos gemelos en La Reina.
El psicólogo, detenido la tarde de este lunes, fue formalizado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida, además de las agravantes de cometer un delito contra menores de 18 años y actuar contra víctimas con afinidad familiar.
La audiencia fue encabezada por los fiscales jefes de Género y Flagrancia Oriente, Carolina Remy-Maillet y Francisco Lanas, quienes presentaron pruebas como informes periciales, audios y registros audivisuales contra el detenido.
"El día de hoy no estamos en condiciones para establecer con claridad un móvil o motivación, existen antecedentes que se vertieron en esta audiencia, de orden patrimonial, económico, de derechos sucesorios que estarían involucrados", indicó la persecutora.
Sobre Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo y esposa de Jorge Ugalde, hoy también imputada en la causa, Remy-Maillet indicó que "no podemos descartar hasta el momento la participación de nadie".
Junto a la medida cautelar, el Ministerio Público fijo un plazo de investigación de 180 días para esteblecer lo ocurrido la noche del 18 de octubre pasado en calle La Cañada.
