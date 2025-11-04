 Decretan prisión preventiva para Jorge Ugalde en formalización por triple homicidio en La Reina - Chilevisión
Minuto a minuto
Crimen fue planificado por una herencia: Cronología del triple homicidio en La Reina VIDEO | El momento en que Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, se entregó tras allanamientos Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, se entregó en el OS7 tras orden de detención de Fiscalía Denuncian a diputado por presunto abuso sexual contra exasesora: Ya presentaron una querella Revés total para Daniel Jadue: Perdió su militancia en el PC tras ser inhabilitado para sufragar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/11/2025 16:20

Decretan prisión preventiva para Jorge Ugalde en formalización por triple homicidio en La Reina

El psicólogo fue imputado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida, además de las agravantes de cometer delito contra menores y actuar contra víctimas con afinidad familiar.

Publicado por CHV Noticias

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago estableció la medida cautelar de prisión preventiva para Jorge Ugalde Parraguez, hasta ahora único imputado por el homicidio triple de un padre y sus dos hijos gemelos en La Reina.

El psicólogo, detenido la tarde de este lunes, fue formalizado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida, además de las agravantes de cometer un delito contra menores de 18 años y actuar contra víctimas con afinidad familiar.

La audiencia fue encabezada por los fiscales jefes de Género y Flagrancia Oriente, Carolina Remy-Maillet y Francisco Lanas, quienes presentaron pruebas como informes periciales, audios y registros audivisuales contra el detenido.

"El día de hoy no estamos en condiciones para establecer con claridad un móvil o motivación, existen antecedentes que se vertieron en esta audiencia, de orden patrimonial, económico, de derechos sucesorios que estarían involucrados", indicó la persecutora.

Sobre Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo y esposa de Jorge Ugalde, hoy también imputada en la causa, Remy-Maillet indicó que "no podemos descartar hasta el momento la participación de nadie".

Junto a la medida cautelar, el Ministerio Público fijo un plazo de investigación de 180 días para esteblecer lo ocurrido la noche del 18 de octubre pasado en calle La Cañada.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Vuelco en caso La Reina: La millonaria herencia tras el triple homicidio de un padre y sus dos hijos

Lo último

Lo más visto

La verdad tras el arma encontrada en el triple crimen en La Reina: Involucra al único detenido

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles exclusivos de la carpeta investigativa, entre ellos el hallazgo de un elemento en el sitio en que asesinaron al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

04/11/2025

“Ha sido muy complejo”: Juan José Gurruchaga reveló que su hijo tiene síndrome grave y poco común

El actor y comunicador se sumó a una campaña de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, instancia en la que informó sobre el Síndrome de Lennox-Gastaut en el día mundial de este síndrome epiléptico.

04/11/2025

Hermana de la víctima entre sospechosos: Revelan el presunto rol de otro familiar en asesinato de La Reina

Una sociedad inmobiliaria, mil millones de pesos y un profundo conflicto familiar. CHV Noticias tuvo acceso a detalles inéditos de la investigación por la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos gemelos.

03/11/2025

Cecilia Gutiérrez lanzó bomba farandulera: Reveló que Fabricio y Mariela Román habrían vuelto

Cecilia Gutiérrez entregó detalles de la decisión que habría tomado la pareja tras el escándalo mediático en el que se vieron envueltos a raíz de rumores de infidelidad del brasileño con una modelo en Temuco.

04/11/2025