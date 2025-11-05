 “Nadie, excepto un cogotero”: Abogado alega inocencia de Jorge Ugalde y trata de “ridícula” principal tesis de investigación - Chilevisión
Minuto a minuto
Pista inesperada: Cómo una máscara se volvió pieza clave del triple crimen de La Reina VIDEO | El motivo por el cual PDI llegó este miércoles a la casa donde se aloja Trinidad Cruz-Coke Destapan video de imputado recorriendo la escena del crimen en La Reina y su llamado telefónico a Carabineros “Nadie, excepto un cogotero”: Abogado alega inocencia de Jorge Ugalde y trata de “ridícula” principal tesis de investigación Crimen fue planificado por una herencia: Cronología del triple homicidio en La Reina
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/11/2025 09:49

“Nadie, excepto un cogotero”: Abogado alega inocencia de Jorge Ugalde y trata de “ridícula” principal tesis de investigación

El psicólogo, quien fue detenido el lunes, fue formalizado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida y quedó en prisión preventiva.

Este martes el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Jorge Ugalde Parraguez, único detenido por el triple homicidio en La Reina donde perdieron la vida Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años. 

El psicólogo, quien fue detenido el lunes, fue formalizado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida, además de las agravantes de cometer un delito contra menores de 18 años y actuar contra víctimas con afinidad familiar.

Sin embargo, su defensa asegura que el detenido no tiene nada que ver con el macabro crimen. "Estamos confiados en el relato que hace nuestro cliente sobre su inocencia. Vamos a pedir las diligencias preliminares para cooperar con la investigación", dijo el abogado Marcelo Castillo en palabras recogidas por La Tercera. 

Abogado defensor niega motivación por dinero de Jorge Ugalde

La abogado querellante de la familia, Libertad Triviño, afirmó que detrás del crimen estaría la motivación patrimonial por una antigua sociedad familiar que crearon en 2014 Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde con los padres de Cruz-Coke. 

Sin embargo, con la muerte de la madre, Herta Japke, en 2022, se habrían desencadenado las disputas familiares por el patrimonio, que está avaluado en más de mil millones de pesos (tres propiedades) y donde Eduardo era heredero. 

No obstante, Marcelo Castillo descartó esta tesis. "Eso es totalmente ridículo, él (Jorge Ugalde) tiene el 2% en la sociedad, la cual si hubiera fallecido la otra persona lo deja en 0%".

Además, agregó que ese 2% equivaldría a cerca de 20 millones de pesos. "Nadie, excepto un cogotero, mata a otra persona por ese monto". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Vuelco en caso La Reina: La millonaria herencia tras el triple homicidio de un padre y sus dos hijos

Lo último

Lo más visto

La verdad tras el arma encontrada en el triple crimen en La Reina: Involucra al único detenido

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles exclusivos de la carpeta investigativa, entre ellos el hallazgo de un elemento en el sitio en que asesinaron al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

04/11/2025

“Ha sido muy complejo”: Juan José Gurruchaga reveló que su hijo tiene síndrome grave y poco común

El actor y comunicador se sumó a una campaña de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, instancia en la que informó sobre el Síndrome de Lennox-Gastaut en el día mundial de este síndrome epiléptico.

04/11/2025

Hermana de la víctima entre sospechosos: Revelan el presunto rol de otro familiar en asesinato de La Reina

Una sociedad inmobiliaria, mil millones de pesos y un profundo conflicto familiar. CHV Noticias tuvo acceso a detalles inéditos de la investigación por la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos gemelos.

03/11/2025

Cecilia Gutiérrez lanzó bomba farandulera: Reveló que Fabricio y Mariela Román habrían vuelto

Cecilia Gutiérrez entregó detalles de la decisión que habría tomado la pareja tras el escándalo mediático en el que se vieron envueltos a raíz de rumores de infidelidad del brasileño con una modelo en Temuco.

04/11/2025