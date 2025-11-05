“Nadie, excepto un cogotero”: Abogado alega inocencia de Jorge Ugalde y trata de “ridícula” principal tesis de investigación - Chilevisión

El psicólogo, quien fue detenido el lunes, fue formalizado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida y quedó en prisión preventiva.

Este martes el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Jorge Ugalde Parraguez, único detenido por el triple homicidio en La Reina donde perdieron la vida Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años.

El psicólogo, quien fue detenido el lunes, fue formalizado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida, además de las agravantes de cometer un delito contra menores de 18 años y actuar contra víctimas con afinidad familiar.

Sin embargo, su defensa asegura que el detenido no tiene nada que ver con el macabro crimen. "Estamos confiados en el relato que hace nuestro cliente sobre su inocencia. Vamos a pedir las diligencias preliminares para cooperar con la investigación", dijo el abogado Marcelo Castillo en palabras recogidas por La Tercera.

Abogado defensor niega motivación por dinero de Jorge Ugalde

La abogado querellante de la familia, Libertad Triviño, afirmó que detrás del crimen estaría la motivación patrimonial por una antigua sociedad familiar que crearon en 2014 Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde con los padres de Cruz-Coke.

Sin embargo, con la muerte de la madre, Herta Japke, en 2022, se habrían desencadenado las disputas familiares por el patrimonio, que está avaluado en más de mil millones de pesos (tres propiedades) y donde Eduardo era heredero.

No obstante, Marcelo Castillo descartó esta tesis. "Eso es totalmente ridículo, él (Jorge Ugalde) tiene el 2% en la sociedad, la cual si hubiera fallecido la otra persona lo deja en 0%".

Además, agregó que ese 2% equivaldría a cerca de 20 millones de pesos. "Nadie, excepto un cogotero, mata a otra persona por ese monto".