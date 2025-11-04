 Hizo yoga en interrogatorio y no fue al funeral: Revelan actuar de hermana de la víctima de La Reina - Chilevisión
Crimen fue planificado por una herencia: Cronología del triple homicidio en La Reina
04/11/2025 18:15

Hizo yoga en interrogatorio y no fue al funeral: Revelan actuar de hermana de la víctima de La Reina

El matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión dio a conocer el extraño comportamiento de la imputada mientras era interrogada por la Policía de Investigaciones.

Publicado por CHV Noticias

Nuevos antecedentes se dieron a conocer esta jornada sobre Trinidad Cruz-Coke, hermana de Eduardo, el fotógrafo asesinado junto a sus dos hijos gemelos el pasado 18 de octubre en la comuna de La Reina.

La mujer, quien según el Ministerio Público figura como imputada en la causa, es esposa de Jorge Ugalde, hasta ahora único detenido y formalizado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida.

Su bien su identidad se había mantenido bajo reserva, no fue hasta este lunes cuando su nombre apareció en los medios de comunicación tras la detención de su esposo, en un giro al caso que en un principio había sido tratado como un presunto parricido.

Aunque se encontraba en Pichilemu al momento del macabro episodio, tras el hallazgo de los tres cuerpos en el domicilio ubicado en calle La Cañada, Trinidad fue citada a declarar y luego se le comunicó que figuraba como imputada.

Un hecho en particular que llamó la atención de los investigadores fue que, mientras estaba siendo interrogada, en un momento se levantó de la silla y comenzó a hacer ejercicios posturas de yoga debido a "un dolor de espalda", revelaron hoy en Contigo en la Mañana.

Cabe destacar que, hasta ahora, no hay antededentes que vinculen materialmente a la mujer con los hechos. Aún así, "la investigación sobre ella es fuerte y no tengo dudas de que pueda avanzar a una detención", precisó el periodista de Chilevisión, Sergio Jara.

Trinidad Cruz-Coke no asistió al funeral de sus sobrinos

Por otra parte, desde el espacio conducido por Julio César Rodríguez y Andrea Arístegui confirmaron que Trinidad Cruz-Coke no asistió al funeral de sus dos sobrinos, llevado a cabo días después del asesinato.

"No pude ir, lamentablemente, por un tema de trabajo", comenzó diciendo Freddy González, amigo de Eduardo Cruz-Coke. "Pero alguien me comentó que su hermana Trinidad no había asistido", agregó, información que fue corroborada por la presentadora.

Jorge Ugalde Parraguez fue formalizado este martes y quedó en prisión preventiva, mientras que el Ministerio Público fijo un plazo de investigación de 180 días. De momento, se desconoce el paradero de Trinidad.
