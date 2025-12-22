 EXCLUSIVO | Inéditas y reveladoras imágenes del trayecto de Jorge Ugalde horas después del triple crimen en La Reina - Chilevisión
EXCLUSIVO | Inéditas y reveladoras imágenes del trayecto de Jorge Ugalde horas después del triple crimen en La Reina

El único imputado por el asesinato del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos, fue captado lanzando supuestamente una bolsa al canal. Esto levantó sospechas y dichas imágenes fueron reveladas en exclusiva por Contigo en la Mañana.

Emitido el 22/12/2025

