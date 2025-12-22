“Son signos de defensa”: Experto analizó las 8 lesiones de Jorge Ugalde tras su detención por crimen en La Reina - Chilevisión

Declaración de testigo reservado por mafia china reveló alarmante modus operandi: Estarían vinculados a Hong Men

Testigo reveló que el lavado de dinero está ligado a la cámara de comercio Hong Men, compuesta por comerciantes de Fujian en Meiggs. Aunque es reconocida por el gobierno chino, su legalidad es una fachada. A nivel mundial operaría como mafia, una de las más antiguas del mundo.