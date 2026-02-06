Festival de Viña 2026: Filtran nombres del jurado con famoso cantante y artistas urbanos - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez adelantó los nombres de los artistas y famosos que serán encargados de evaluar la competencia folclórica e internacional del certamen en esta edición.

Queda cada vez menos para que comience el Festival de Viña 2026 y ya se filtraron los nombre de los presuntos integrantes del jurado de esta edición.

Cecilia Gutiérrez adelantó el listado de las figuras del espectáculo que evaluarán la competencia folclórica e internacional durante el certamen.

También dio detalles de los rostos que están contemplados para coanimar en algunas secciones sobre la Quinta Vergara junto a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Quiénes son los jurados del Festival de Viña 2026?

La panelista de Primer Plano aseguró que el primer confirmado para el jurado del festival de Viña 2026 es el periodista Juan Manuel Astorga.

También se sumarán la modelo mexicana y actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, y la actriz Sigrid Alegría.

El locutor Rodrigo González, conocido como "Pelao Rodrigo", también dirá presente en representación de Radio Carolina.

En lado musical, estará la soprano Verónica Villarroel, el cantante italiano Matteo Bocelli y los cantantes urbanos Pablo Chill-E y el argentino Milo J.

En cuanto a los coanimadores, Cecilia Gutiérrez anunció que serán Carmen Gloria Arroyo, Fernando Godoy, Carolina Arregui y Karim Butte.