¡Con humoristas incluidos!: Festival de Viña del Mar 2026 publicó la parrilla definitiva de artistas - Chilevisión

05/01/2026 14:10

¡Con humoristas incluidos!: Festival de Viña del Mar 2026 publicó la parrilla definitiva de artistas

Los cantantes ya estaban confirmados, por lo que en esta oportunidad se confirmó oficialmente a los cinco humoristas que entretendrán al monstruo de la Quinta Vergara en febrero.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, la municipalidad de Viña del Mar publicó la parrilla definitiva de artistas para la edición número 65 del Festival Insternacional de la Canción de Viña 2026.

El certamen viñamarino se llevará a cabo desde el domingo 22 de febrero al viernes 27 y con ello ya se tienen los nombres de todos los humoristas que participarán del festival.

Mientras que Stefan Kramer era quien más se rumoreaba, la sorpresa de la parrilla se encuentra en el Pastor Rocha y Rodrigo Villegas, mientras que a ellos se sumará la chispa y talento de Assskha Sumatra y Piare con P.

¿Quiénes son los artistas confirmados para el Festival de Viña 2026?

Domingo 22 de febrero:

  • Gloria Estefan.
  • Stefan Kramer.
  • Matteo Bocelli.

Lunes 23 de febrero:

  • Pet Shop Boys.
  • Rodrigo Villegas.
  • Bomba Estéreo.

Martes 24 de febrero:

  • Jesse & Joy.
  • Esteban Düch.
  • NMIXX.

Miércoles 25 de febrero:

  • Juanes.
  • Asskha Sumatra.
  • Ke Personajes.

Jueves 26 de febrero:

  • Mon Laferte.
  • Piare con P.
  • Yandel Sinfónico.

Viernes 27 de febrero:

  • Paulo Londra.
  • Pastor Rocha.
  • Pablo Chill-E.
  • Milo J.

