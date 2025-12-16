Coté Quiroz reveló el motivo para rechazar “varias veces” el Festival de Viña - Chilevisión

A diferencia de otros compañeros de ruta, la comediante ha optado por mantenerse al margen de los festivales televisivos. "Me ofrecieron varias veces Viña y Olmué y siempre dije que no", señaló.

María José Quiroz reveló que ha sido invitada "varias veces" para presentarse en el Festival de Viña del Mar. Sin embargo, ha rechazado todas las oportunidades por una poderosa razón.

"Me ofrecieron varias veces Viña y Olmué hace un par de años atrás y siempre dije que no", confesó la comediante en entrevista con Revista Sarah.

En ese sentido, confesó que este tipo de eventos "no es mi norte" y que "ese estrés que vi alguna vez en mis compañeros, la verdad no me interesa vivirlo".

"No creo, no es algo que necesite como punto cúlmine de mi carrera, que para muchos sí lo es. Yo trato de alejarme del ojo público", agregó.

Quiroz, a diferencia de compañeros de ruta como Belén Mora y Rodrigo Villegas, ha optado por mantenerse al margen de Viña.

"Más que stand-up yo hago personajes, eso me acomoda mucho más que 'las historias de María José'", señaló Quiroz, quien ha destacado con personajes como "Shirley" y "Las Iluminadas".

María José Quiroz y su presente en Fiebre de Baile

Actualmente, la actriz ha sorprendido con sus habilidades en la danza como participante de Fiebre de Baile.

Al ser consultada sobre este presente, Cote indicó que "lo encuentro muy entretenido, aunque hay cosas que yo no comparto, como la chimuchina, por ejemplo, pero sí entiendo que es parte del programa".

"Ahora, de eso yo no participo y si me quieren hacer participar, está en mí decir, 'voy a pasar' y ahí queda. Porque para bailar o para algo se necesitan dos, entonces, así trato de mantener mi perfil más bajo", afirmó.