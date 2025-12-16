 VIDEO | Escándalo en el Congreso: Consuelo Veloso acusó a Miguel Ángel Becker por acoso: “En los pasillos...” - Chilevisión
16/12/2025 19:42

VIDEO | Diputada Consuelo Veloso acusó a Miguel Ángel Becker por acoso y hostigamiento en plena sesión

Durante una sesión de la Cámara, la diputada expuso una delicada denuncia en contra de su colega. "Donde me encuentra en los pasillos, me dice estupideces", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

La diputada Consuelo Veloso (Ind) realizó una delicada acusación este martes en plena sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados.

"Debo denunciar públicamente, y con harta impotencia, al diputado Miguel Ángel Becker", partió diciendo la legisladora.

En la misma línea declaró: "Me ha acosado durante todo el período; donde me encuentra en los pasillos, me dice estupideces. Y disculpe que se lo diga en esos tonos, porque me imagino a usted como caballero, lamentará bastante que a una mujer la anden atosigando de esa forma".

"Tengo 31 años, el hombre tiene cerca de 70, pero me parece de una violencia enorme. No tengo ningún problema con que se me quiebre la voz porque es bastante lamentable", agregó.

La parlamentaria afirmó que llevará este caso a la Comisión de Ética de la Cámara y no descartó una eventual "acción personal".

"Que sepa que nosotros no tenemos la cobardía que tiene él y que si sigue hostigándonos, porque sé que hostiga a varios colegas del oficialismo, va a encontrarse con alguien que les va a resistir", apuntó después.

La respuesta de Miguel Ángel Becker tras denuncia

Luego de la acusación, Becker fue abordado por la prensa y aseguró que "nunca he hablado con la diputada Veloso y no estaba en la sala cuando se refirió a mí y me entero ahora por la prensa que ella habría hecho una suerte de acusación".

"Yo lamento la situación y que si ella tiene pruebas, que las presente donde corresponde", sostuvo el diputado, asegurando que la denuncia es "totalmente falsa".

"Nunca he hablado con la diputada Veloso. Lo único que sé es que ella me insultó al inicio de estos cuatro años, cuando me trató de cavernario, pero esa fue una situación que hice presente al secretario general, y posteriormente no pasó nada más", agregó.

Finalmente, el parlamentario declaró que "hay un error grave de que la situación no es efectiva... Si me citan a Ética, iré a la Comisión cuando corresponda".

Revisa el momento acá:

