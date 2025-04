La defensa de Consuelo Veloso tras chocar en estado de ebriedad: “Fui víctima de la delincuencia” - Chilevisión

La diputada por la región del Maule aseguró que se encontraba en una "celebración privada" antes del incidente. “En mis planes jamás hubiera estado conducir, mucho menos en esa circunstancia”, aseguró.

La diputada Consuelo Veloso (Ind-FA) entregó detalles sobre el accidente en el que estuvo involucrada la noche del pasado martes en Viña del Mar, donde Carabineros confirmó que conducía en estado de ebriedad.

En entrevista con radio Ancoa, la parlamentaria por la Región del Maule aseguró que se encontraba en una "celebración privada" antes del incidente.

“Bajo al estacionamiento, que en realidad era la calle, era al frente del edificio en el que estaba. Era tarde, eran aproximadamente las 3 de la mañana. Tenía todo mi equipaje allá (…) yo duermo aproximadamente dos noches por ciudad, por lo tanto, mi vida entera y mis maletas, hasta el secador de pelo anda en el auto”, sostuvo.

Según ella, en ese momento le pidió "a una persona que iba a pedir un Uber también para irse que me ayude a bajar las cosas y en lo que nos vamos acercando al vehículo me encuentro con dos sujetos, uno sentado en el piloto, el otro en el copiloto. Me amenazan, ‘oye, te vamos a matar, tal por cual’”.

“En mis planes jamás hubiera estado conducir, mucho menos en esa circunstancia”, señaló Veloso.

La defensa de Consuelo Veloso tras choque en estado de ebriedad

La legisladora aseguró que “jamás podría calificarlo, no podría ponerme en esa posición de decir es que ‘fue un error o no fue un error’, porque después de la guerra uno es general de su propia historia”.

“Pero sí, por resguardo, le diría a la gente que no lo hiciera. Yo pude haberme muerto. Gracias a Dios estoy viva, pero hay otros chilenos que no han contado la misma historia frente a hechos graves de delincuencia que han vivido”, añadió.

En ese sentido, la diputada reconoció que “quizás no fue la más apropiada, pero fue una reacción humana y quién puede venir a juzgar aquello, digo, más allá de lo que yo tenga que responder personalmente por esa decisión frente a un procedimiento judicial”.

“Yo soy una víctima respecto a ese asalto. Respecto a lo de la delincuencia. Por supuesto, respecto a lo del resto, voy a asumir y he asumido y voy a asumir el proceso judicial como corresponda. Pero yo fui víctima de la delincuencia y en eso no me pierdo ningún segundo”, subrayó.

Asimismo, sostuvo que “no soy mentirosa en ningún caso. Se trató de instalar incluso por los medios que había sido mentira lo del robo. Ojalá hubiera sido mentira, porque de hecho si no hubiera sido lo que pasó, yo no hubiera nunca conducido”.