Incendio en San Pedro de Melipilla ha consumido 1.700 hectáreas: Reportan denso humo en Santiago - Chilevisión

La gran magnitud del siniestro que está en combate en la localidad de Quilamuta llevó a que una intensa humareda llegara esta tarde hasta la provincia de Santiago.

Equipos de Conaf, brigadistas y aeronaves de la institución trabajan a esta hora en combatir el incendio forestal que afecta a la localidad de Quilamuta, en la comuna de San Pedro de Melipilla, en la región Metropolitana.

Hasta ahora el siniestro ha consumido cerca de 1.700 hectáreas y ha destruido cinco viviendas, lo que ha llevado al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres a declarar Alerta Roja en la zona.

Para enfrentar la emergencia Rodrigo Ilabaca, miembro de Conaf, detalló que están desplegados "tres aviones cisterna, un avión tanquero que acaba de hacer la descarga, un avión de observación y cuatro helicópteros", dijo en Cooperativa.

"Tenemos trabajando 58 carros de Bomberos, 250 bomberos, siete brigadas de Conaf, cuatro helicópteros y dos aviones (...). Están todas las capacidades desplegadas, pero requerimos la colaboración de la comunidad", agregó el delegado presidencial Gonzalo Durán.

Humo del incendio es visible desde Santiago

Producto de las hectáreas consumidas por el fuego, esta tarde el viento trasladó una densa humareda hacia las comunas que conforman la provincia de Santiago.

Así lo han manifestado internautas en plataformas como X, donde han compartido imágenes y videos del intenso humo que, incluso, ha provocado molestias de salud en algunas personas.

"Es bueno reconocer algunos síntomas de intoxicación por humo, tales como tos con o sin mucosidad, latido acelerado, garganta irritada, dificultad para respirar, dolor de pecho, picor en los ojos, dolor de cabeza y síntomas de asma", informa el Ministerio de Salud en su sitio web.

"Si usted o alguien que en su entorno cercano al siniestro presenta cualquiera de estos síntomas, acuda al centro asistencial más cercano", agregó.