5 beneficios que se pagan antes de Navidad: Uno de los bonos llega a los $250 mil - Chilevisión

A pocos días de Navidad, miles de personas en Chile esperan el pago de distintos beneficios estatales que entregan un apoyo económico clave para enfrentar los gastos de fin de año.
Entre ellos destacan aportes dirigidos a pensionados, madres, familias con cargas y adultos mayores, varios de los cuales se pagan automáticamente durante diciembre.
Se trata de un beneficio previsional mensual para adultos mayores y pensionados de bajos ingresos.
Se trata de un monto extra que reciben pensionados a fin de año como apoyo navideño.
Monto 2025: Base de $29.055, con un aumento de $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre.
Quiénes lo reciben: Personas que al 30 de noviembre de 2025 reciban pensión, ya sea bajo régimen del IPS, AFP (con garantía estatal), pensiones de reparación (Leyes Rettig o Valech), pensiones por accidente laboral, u otras pensiones reguladas.
Fecha de pago estimada: Para pensionados a través del IPS, desde lunes 1 de diciembre. Para quienes reciben pensión por AFP, entre el 17 y 22 de diciembre.
Importante: No requiere postulación. Se paga automáticamente junto con la pensión. No es imponible ni tributable.
El Bono por Hijo es un beneficio dirigido a mujeres que son madres, con el objetivo de mejorar el monto de su pensión.
La Asignación Familiar es un beneficio mensual que se entrega por cada carga familiar acreditada.
La Asignación Maternal está dirigida a trabajadoras embarazadas y a trabajadores cuyas cónyuges estén en periodo de gestación.
Fecha de pago: Se paga mensualmente, junto al sueldo o pensión. El pago de diciembre se recibe antes del 25 de diciembre, según calendario habitual.