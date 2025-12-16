 5 beneficios que se pagan antes de Navidad: Uno de los bonos llega a los $250 mil - Chilevisión
16/12/2025 18:55

5 beneficios que se pagan antes de Navidad 2025: Uno de los aportes llega hasta los $250 mil

Miles de personas esperan el pago de distintos aportes estatales que entregan un apoyo económico clave para enfrentar los gastos de fin de año. Revisa ACÁ el detalle de cada uno.

Publicado por CHV Noticias

A pocos días de Navidad, miles de personas en Chile esperan el pago de distintos beneficios estatales que entregan un apoyo económico clave para enfrentar los gastos de fin de año.

Entre ellos destacan aportes dirigidos a pensionados, madres, familias con cargas y adultos mayores, varios de los cuales se pagan automáticamente durante diciembre.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Se trata de un beneficio previsional mensual para adultos mayores y pensionados de bajos ingresos.

  • Requisitos: No pertenecer al 10% más rico, pensión base menor a $1.210.828 y residencia mínima exigida.
  • Monto: Hasta $224.004 (mayores de 65 años) y hasta $250.000 (mayores de 82).
  • Fecha de pago: Se mantiene el pago mensual habitual. Para muchos, diciembre incluye además el aguinaldo navideño. Consulta la fecha exacta en ChileAtiende.

Aguinaldo de Navidad

Se trata de un monto extra que reciben pensionados a fin de año como apoyo navideño.

  • Monto 2025: Base de $29.055, con un aumento de $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre.

  • Quiénes lo reciben: Personas que al 30 de noviembre de 2025 reciban pensión, ya sea bajo régimen del IPS, AFP (con garantía estatal), pensiones de reparación (Leyes Rettig o Valech), pensiones por accidente laboral, u otras pensiones reguladas.

  • Fecha de pago estimada: Para pensionados a través del IPS, desde lunes 1 de diciembre. Para quienes reciben pensión por AFP, entre el 17 y 22 de diciembre.

  • Importante: No requiere postulación. Se paga automáticamente junto con la pensión. No es imponible ni tributable.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio dirigido a mujeres que son madres, con el objetivo de mejorar el monto de su pensión.

  • Quiénes lo reciben: Mujeres de 65 años o más, madres biológicas o adoptivas que se pensionen y cumplan los requisitos establecidos por ley.
  • Fecha de pago: El bono no se paga como un depósito directo mensual. Se incorpora al cálculo de la pensión al momento de jubilarse. En diciembre, muchas beneficiarias comienzan a recibir pensiones que ya incluyen el efecto del Bono por Hijo.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un beneficio mensual que se entrega por cada carga familiar acreditada.

  • Quiénes lo reciben: Trabajadores dependientes, independientes que coticen y pensionados que tengan cargas familiares reconocidas.
  • Fecha de pago: Se paga junto con el sueldo o la pensión, por lo que el monto correspondiente a diciembre se recibe antes de Navidad. El valor depende del tramo de ingresos del beneficiario.

Asignación Maternal

La Asignación Maternal está dirigida a trabajadoras embarazadas y a trabajadores cuyas cónyuges estén en periodo de gestación.

  • Quiénes lo reciben: Mujeres trabajadoras embarazadas, trabajadores cuyas cónyuges estén embarazadas y sean cargas familiares, y pensionados en casos específicos.

  • Fecha de pago: Se paga mensualmente, junto al sueldo o pensión. El pago de diciembre se recibe antes del 25 de diciembre, según calendario habitual.

