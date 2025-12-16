Cristián Campos es vocero de proyecto que tipifica las denuncias falsas como delito - Chilevisión

Si la denuncia sea desestimada, la iniciativa propone sanciones como pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.

Cristián Campos acudió este martes a la Cámara de Diputadas y Diputados para respaldar la presentación de proyecto de ley que busca tipificar como delito las denuncias falsas.

"He sido víctima de una denuncia falsa y, a través de ella, trascendiendo mi situación personal, he tenido contacto con muchísimos casos, más de los que ustedes se pueden imaginar, de hombres jefes de hogar que han sido víctimas de denuncias falsas", sostuvo el actor.

Asimismo, agregó: "Una vez que eres absuelto te das cuenta de que no tienes carrera, no tienes familia, no tienes amigos, que estás cancelado, y la persona que te acusó, cuya acusación se demostró que era falsa, queda totalmente impune".

Quiénes presentaron el proyecto

La iniciativa fue presentada en el Congreso por un grupo de parlamantarios liderados por Cristóbal Urruticoechea (PNL). Sin embargo, la presencia de la independiente Marcela Riquelme no pasó inadvertida, pues renunció Frente Amplio tras una denuncia por abuso.

Tambien apoyaron el proyeccto los diputados Héctor Ulloa (independiente), Andrés Jouannet (Amarillos) y Johannes Kaiser (PNL), además de la fundación "Ni un día más".

“No podemos ni debemos permitir que en Chile existan las acusaciones falsas, que existan las denuncias falsas”, sostuvo Urruticoechea, quien también subrayó que el proyecto pone el foco en casos donde se "instrumentaliza a menores de edad en conflictos familiares".

“No podemos dejar que avance el delirio sórdido de aquellos progenitores que utilizan a un menor para acusar falsamente a uno de los padres. Hoy en día las consecuencias son gravísimas”, enfatizó.

Las penas que propone el proyecto

Según detalló el documento, el proyecto que fue ingresado hoy busca reafirmar el principio de presunción de inocencia mientras la persona es investigada.

Si la denuncia sea desestimada, propone sanciones como "pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales, si el hecho imputado fuere constitutivo de simple delito o de infracción administrativa".

Vale recordar que actualmente el artículo 211 del Código Penal contempla la querella por denuncia calumniosa, pero se debe acreditar dolo, lo que ya no sería necesario de aprobarse este proyecto.