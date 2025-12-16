VIDEO | Testigo de asalto a pareja intervino y mató a delincuente en La Cisterna - Chilevisión

Un delincuente terminó muerto luego de que un testigo interviniera en medio de un intento de robo a la salida de un banco en la comuna de La Cisterna. El hecho ocurrió en Gran Avenida con calle Las Brisas donde está una sucursal del BancoEstado, cuando un grupo de delincuentes abordó a una pareja que minutos antes había retirado una importante suma de dinero. Al ver el forejeo, en el que una de las víctimas resultó apuñalada, un testigo intervino utilizado su arma de fuego -debidamente inscrita- y la utilizó en contra del conductor del auto donde se movilizaban los antisociales.