“Te pasa la vida por los ojos”: El relato del padre golpeado en turbazo con sus hijos en La Cisterna - Chilevisión

03/10/2025 10:26

“Te pasa la vida por los ojos”: El relato del padre golpeado en turbazo con sus hijos en La Cisterna

Un grupo de al menos 5 sujetos ingresó a la vivienda y apuntó con un arma a las hijas de 1 y 11 años del dueño de casa. El hombre habló con Contigo en la Mañana.

Publicado por CHV Noticias

Un millonario y violento turbazo se registró durante la madrugada de este viernes al interior de una vivienda en La Cisterna.

Claudio, el dueño de casa víctima del delito, contó a Contigo en la Mañana que un grupo de al menos seis sujetos irrumpió en la vivienda, lo maniataron y apuntaron con un arma a sus hijas de 1 y 11 años.

Según información preliminar, el grupo sustrajo desde el interior de una caja fuerte 5 armas de fuego de propiedad del dueño de casa, además de joyas, dinero en efectivo y otras especies.

El relato de víctima de turbazo

El padre de la familia entregó su testimonio al matinal de Chilevisión y señaló que lo golperaron con “patadas, combos y con la cacha de la pistola”.

Consultado por el momento en que apuntaron a su guagua de 1 año y medio de edad con una pistola, el hombre relató que “se te pasa la vida por los ojos en medio segundo”.

“En un milisegundo se te cruza todo lo que tú has construido y lo material no vale nada, entonces entregas, porque tú sabes que judicialmente tampoco vas a ganar, entonces sueltas todo lo que tienes que soltar”, lamentó.

De igual manera, el dueño de casa advirtió que los sujetos “estaban perfectamente dateados” sobre los elementos al interior de la vivienda, debido a que “sabían a lo que venían”.

