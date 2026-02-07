Fatal accidente de tránsito en Huechuraba deja 2 muertos: Conductor estaba en estado de ebriedad - Chilevisión

El conductor huyó del lugar, pero después llamó a Carabineros para notificar el accidente. De manera preliminar se informó que las víctimas son mayores de edad.

La madrugada de este sábado se reportó un fatal accidente en la comuna de Huechuraba, luego de que un conductor en estado de ebriedad atropellara a dos personas.

De acuerdo con Carabineros, tanto las víctimas como el autor del hecho serían mayores de edad.

Detalles del accidente en Huechuraba

El teniente Joaquín Zuñiga Valenzuela, oficial de Ronda Norte, detalló que las víctimas se trasladaban por las cercanías de Pedro Fontova con Camino El Roble cuando fueron impactadas por este auto.

Ante el choque, el conductor no presta ayuda a los heridos y huye del lugar. Sin embargo, momentos más tarde llama al plan cuadrante para notificar que fue partícipe de un accidente de tránsito.

"Se le realizó el examen intoxilyzer, arrojando 1,90 gramos de alcohol en la sangre. Se procedió a su detención y se recuperó el vehículo que habría sido abandonado y partícipe en el accidente de tránsito", indicó el policía.

No obstante, el sujeto expresó que habría tenido una discusión previa con las víctimas, por lo que se está revisando las cámaras de seguridad para comprobar esto.

Noticia en desarrollo...