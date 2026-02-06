 Enel da a conocer las 7 comunas afectadas por cortes de luz en la Región Metropolitana durante las próximas horas - Chilevisión
Minuto a minuto
En el mismo lugar, a dos años de su muerte: Instalan placa homenaje a expdte. Sebastián Piñera en Lago Ranco Por repentina muerte: La emotiva despedida a joven surfista en La Serena Había historial de violencia: Decretan 20 años de cárcel para jinete que mató a su pareja en San Vicente de Tagua Tagua Tiburones se acercan a las costas chilenas: Un ejemplar fue divisado en Coquimbo Senapred detalla medidas por altas temperaturas: Habrá cierre de parques en la zona central
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/02/2026 20:13

Enel da a conocer las 7 comunas afectadas por cortes de luz en la Región Metropolitana durante las próximas horas

Las comunas que se verán afectadas este fin de semana son Vitacura, Recoleta, Providencia, Peñalolén y Cerrillos (el día sábado 7) y Lo Prado y Maipú (domingo 8).

Publicado por CHV Noticias

A través de su plataforma, la empresa Enel dio a conocer los cortes de luz que habrá en los próximos días en la Región Metropolitana y qué comunas se verán afectadas.

Se trata de interrupciones programadas por la misma compañía con la finalidad de mejorar la calidad del servicio entregado. Como cada día, estos se prolongarán por varias horas en distintas zonas de la capital.

Las comunas que se verán afectadas este fin de semana son Vitacura, Recoleta, Providencia, Peñalolén y Cerrillos (el día sábado 7) y Lo Prado y Maipú (domingo 8).

Enel informa que habrá cortes de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana durante los próximos horas

Vitacura: Sábado 7 de febrero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: Sábado 7 de febrero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Sábado 7 de febrero desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Peñalolén: Sábado 7 de febrero desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Cerrillos: Sábado 7 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado: Domingo 8 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

Maipú: Domingo 8 de febrero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Lo cumples? El requisito clave que permite sumar casi $100 mil pesos a tu pensión

Lo último

Lo más visto

Senapred detalla medidas por altas temperaturas: Habrá cierre de parques en la zona central

Se trata de medidas anunciadas durante la jornada de este viernes en respuesta al pronóstico del tiempo.

06/02/2026

Festival Vibra Fest de Parral 2026: Mira acá la transmisión en vivo del evento

Chilevisión, el canal de los festivales, lo hizo de nuevo y trae por primera vez en señal abierta el Festival Vibra Fest de Parral 2026. Acá puedes ver en vivo la transmisión.

06/02/2026

“¡Él me quiere silenciar!”: Roxana Muñoz reveló que Kike Acuña interpuso demanda en su contra

La acción judicial pretende hacer que Muñoz no lo mencione en medios de comunicación y lo mismo habría ocurrido con su expareja, Daniela Urbina, madre del otro hijo de Kike Acuña.

06/02/2026

Enel da a conocer las 7 comunas afectadas por cortes de luz en la Región Metropolitana durante las próximas horas

Las comunas que se verán afectadas este fin de semana son Vitacura, Recoleta, Providencia, Peñalolén y Cerrillos (el día sábado 7) y Lo Prado y Maipú (domingo 8).

06/02/2026