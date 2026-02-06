Enel da a conocer las 7 comunas afectadas por cortes de luz en la Región Metropolitana durante las próximas horas - Chilevisión

Las comunas que se verán afectadas este fin de semana son Vitacura, Recoleta, Providencia, Peñalolén y Cerrillos (el día sábado 7) y Lo Prado y Maipú (domingo 8).

A través de su plataforma, la empresa Enel dio a conocer los cortes de luz que habrá en los próximos días en la Región Metropolitana y qué comunas se verán afectadas.

Se trata de interrupciones programadas por la misma compañía con la finalidad de mejorar la calidad del servicio entregado. Como cada día, estos se prolongarán por varias horas en distintas zonas de la capital.

Las comunas que se verán afectadas este fin de semana son Vitacura, Recoleta, Providencia, Peñalolén y Cerrillos (el día sábado 7) y Lo Prado y Maipú (domingo 8).

Enel informa que habrá cortes de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana durante los próximos horas

Vitacura: Sábado 7 de febrero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: Sábado 7 de febrero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Sábado 7 de febrero desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Peñalolén: Sábado 7 de febrero desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Cerrillos: Sábado 7 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado: Domingo 8 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Domingo 8 de febrero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.