Condenan a autor de femicidio de joven en San Vicente de Tagua Tagua - Chilevisión

Esta semana, la justicia condenó a 20 años de cárcel al jinete Francisco Ramírez, en su calidad de autor del femicidio consumado de Camila Ugalde, crimen ocurrido en San Vicente de Tagua Tagua en el año 2021. Si bien el tribunal acreditó la existencia del delito y la participación del individuo en la muerte de su pareja, la familia y el Ministerio Público esperaban cadena perpetua. Recordemos que, en pandemia, el caso generó gran impacto, y no fue hasta una segunda diligencia de las policías que se halló el cuerpo de la joven enterrado en el predio que ambos compartían.