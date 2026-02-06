 Condenan a autor de femicidio de joven en San Vicente de Tagua Tagua - Chilevisión
Minuto a minuto
En el mismo lugar, a dos años de su muerte: Instalan placa homenaje a expdte. Sebastián Piñera en Lago Ranco Por repentina muerte: La emotiva despedida a joven surfista en La Serena Había historial de violencia: Decretan 20 años de cárcel para jinete que mató a su pareja en San Vicente de Tagua Tagua Tiburones se acercan a las costas chilenas: Un ejemplar fue divisado en Coquimbo Senapred detalla medidas por altas temperaturas: Habrá cierre de parques en la zona central
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
06/02/2026 18:32

Condenan a autor de femicidio de joven en San Vicente de Tagua Tagua

Esta semana, la justicia condenó a 20 años de cárcel al jinete Francisco Ramírez, en su calidad de autor del femicidio consumado de Camila Ugalde, crimen ocurrido en San Vicente de Tagua Tagua en el año 2021. Si bien el tribunal acreditó la existencia del delito y la participación del individuo en la muerte de su pareja, la familia y el Ministerio Público esperaban cadena perpetua. Recordemos que, en pandemia, el caso generó gran impacto, y no fue hasta una segunda diligencia de las policías que se halló el cuerpo de la joven enterrado en el predio que ambos compartían.

Lo más visto

Senapred detalla medidas por altas temperaturas: Habrá cierre de parques en la zona central

Se trata de medidas anunciadas durante la jornada de este viernes en respuesta al pronóstico del tiempo.

06/02/2026

Festival Vibra Fest de Parral 2026: Mira acá la transmisión en vivo del evento

Chilevisión, el canal de los festivales, lo hizo de nuevo y trae por primera vez en señal abierta el Festival Vibra Fest de Parral 2026. Acá puedes ver en vivo la transmisión.

06/02/2026

“¡Él me quiere silenciar!”: Roxana Muñoz reveló que Kike Acuña interpuso demanda en su contra

La acción judicial pretende hacer que Muñoz no lo mencione en medios de comunicación y lo mismo habría ocurrido con su expareja, Daniela Urbina, madre del otro hijo de Kike Acuña.

06/02/2026

Enel da a conocer las 7 comunas afectadas por cortes de luz en la Región Metropolitana durante las próximas horas

Las comunas que se verán afectadas este fin de semana son Vitacura, Recoleta, Providencia, Peñalolén y Cerrillos (el día sábado 7) y Lo Prado y Maipú (domingo 8).

06/02/2026
Publicidad