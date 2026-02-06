 Senapred detalla medidas por altas temperaturas: Habrá cierre de parques en la zona central - Chilevisión
06/02/2026 18:39

Senapred detalla medidas por altas temperaturas: Habrá cierre de parques en la zona central

Se trata de medidas anunciadas durante la jornada de este viernes en respuesta al pronóstico del tiempo.

Este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) anunció medidas debido a las temperaturas extremas que se pronostican en la zona central del país.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, en la región de Valparaíso se cerrarán de manera preventiva los parques La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas durante los próximos días. 

La decisión también se aplicará en los parques Río Clarillo, en Pirque, y El Morado, en San José de Maipo, en la Región Metropolitana.

Finalmente, el Parque Cordillera, ubicado en Las Condes, y Quebrada de Macul, entre La Florida y Peñalolén, abrirán, pero con restricciones.

Aviso por altas temperaturas según Dirección Meteorológica

Las medidas responden a un aviso publicado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que advierte de posibles altas temperaturas para este fin de semana en la zona central del país.

El fenómeno, provocado por un dorsal en altura, se prolongará hasta la noche del sábado 7 de febrero en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

Aunque varía por zonas, se espera que los termómetros marquen desde 31°C y las máximas alcancen entre 34°C y 36°C.

06/02/2026

