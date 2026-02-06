“Lo que haga con...”: Marcelo Ríos desmintió acusaciones de Paula Pavic y expuso complejo momento familiar - Chilevisión

El extenista aseguró que no habla con Pavic sobre cosas que no tengan relación directa con sus hijos y confirmó que no están pasando por un buen momento familiar, dado que "no se han llevado bien".

Este viernes, Marcelo "Chino" Ríos habló con Hugo Valencia, desmintió a Paula Pavic y aseguró que jamás ha intentado perjudicar sus proyectos laborales en televisión.

Esto, luego de que su exesposa lo acusara de haberla amenazado con truncar estos proyectos, argumentando que si decidía entrar a un reality, ella podía hablar de él.

¿Qué dijo Mareclo Ríos?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Hugo Valencia reveló la conversación que tuvo con Marcelo Ríos, quien mencionó: "Lo que dijo la Paula es totalmente falso".

En esa misma línea, agregó: "Nunca ha hablado con nadie, no tiene idea quién va a hacer el reality; sí, efectivamente ha conversado con Paula, según la versión de Marcelo Ríos, pero por temas que netamente competen a sus hijos".

"Nunca asegura haberla amenazado como ella lo dice, solo conversaciones sobre los niños. Me dice que, efectivamente, no se han llevado bien en este tiempo (...) pero me dice: 'Las cosas que yo converso con ella solamente tienen que ver con nuestros hijos', me enfatiza aquello", leyó Hugo.

Respecto de esta nueva etapa laboral de Paula, Marcelo sentenció: "Lo que haga con su vida personal es cosa de ella. Lo que a mí me parezca o no me parezca, sí, no me parece", en alusión al bienestar de sus hijos.

"Nunca he ido a pedir que no la contraten, no la he amenazado, que haga lo que quiera. No me importa", concluyó el extenista.