Paula Pavic desclasificó anécdota con nuevo romance de Marcelo Ríos: “Fuimos a comer a la casa” - Chilevisión

La empresaria se refirió a la nueva relación que inició Chino Ríos con la hija de un conocido extenista nacional y, aunque reconoció no saber mucho de ella, dijo estar contenta por el deportista.

Paula Pavic dio su opinión y desclasificó una anécdota sobre el nuevo romance entre su exesposo, Marcelo Ríos, y Tamara Cornejo, hija del extenista Patricio Cornejo, que se dio a conocer en los últimos días.

La empresaria conversó en exclusiva con Plan Perfecto y aseguró estar feliz por el nuevo paso que dio el padre de sus hijos, el extenista Chino Ríos.

“Yo no estoy segura si la conozco, porque en algún momento fuimos a comer a la casa de él (Patricio Cornejo), pero la verdad yo estoy feliz por él”, dijo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En cuanto a la pareja de Chino Ríos, Paula Pavic destacó que si bien no la conoce de manera íntima “se ve que es una súper buena mujer”.

”Más encima está ligada a todo el tema del tenis que lo debe conocer de siempre, debe tener toda la referencia de su papá, entonces, la verdad, es que yo estoy súper feliz por él”, enfatizó.

¿Quién es Tamara Cornejo, la nueva pareja de Chino Ríos?

Tamara Cornejo es la actual pareja de Chino Ríos. La relación se dio a conocer a finales de enero con una publicación que le dedicó el exnúmero uno del mundo en su cuenta de Instagram.

Cornejo es la hija del conocido extenista nacional, Patricio Cornejo, y de ahí que se origina su vínculo con el deportista. Tiene 40 años y es periodista de profesión especializada en marketing.