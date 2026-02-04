 “Nadie viene al MOP sólo a cortar cintas...”: Jessica López responde a críticas de Martín Arrau - Chilevisión
Minuto a minuto
Inició el juicio por brutal femicidio frustrado en 2024: Hombre lanzó a su esposa al vacío Tragedia de Pitrufquén: Fiscalía revela nuevos detalles del conductor de bus que chocó en Ruta 5 VIDEO | Denuncian acto de “discriminación” contra pareja lésbica en servicentro: Todo fue grabado VIDEO | Kast endurece el discurso sobre el animalismo, feminismo y ambientalismo “extremo” “Me preocupé de sacar a mi bebé”: El dramático testimonio de pasajera sobreviviente a trágico accidente en Ruta 5 Sur
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
04/02/2026 13:14

“Nadie viene al MOP sólo a cortar cintas...”: Jessica López responde a críticas de Martín Arrau

La actual ministra de Obras Públicas respondió al cruce que se generó con la próxima administración. "No creemos en la refundación, pero venimos a reinstitucionalizar el ministerio", declaró la futura autoridad.

Publicado por Lisette Pérez

La actual ministra de Obras Públicas, Jessica López, respondió a las recientes declaraciones del próximo encargado de liderar la cartera, Martín Arrau.

El futuro secretario de Estado, designado por el presidente electo José Antonio Kast, cuestionó en una entrevista a la administración del Ministerio de Obras Públicas (MOP), lo que fue contestado por la autoridad en ejercicio.

¿Qué dijo Martín Arrau?

En una entrevista publicada este sábado por el Diario Financiero, Arrau aseguró que tiene un plan para renovar el funcionamiento interno de la cartera

"No creemos en la refundación, pero sí venimos a reinstitucionalizar el ministerio”, manifestó junto a sus intenciones de hacer un "cambio de cultura".

Además agregó que: “Hay ciertas cosas que mejorar para andar más rápido. No vengo a cortar cintas, nuestra misión acá es otra. Es que el próximo gobierno que venga reciba un sistema más ordenado”.

Estas últimas fueron las declaraciones que la ministra López no dejó pasar por alto.

La respuesta de Jessica López

A través de su cuenta de X Jessica López partió citando a Martín Arrau para luego agregar: "Nadie viene al MOP sólo a cortar cintas, pero ese hito es muy importante porque es el cierre de un trabajo serio que honra a los equipos del Gobierno de Chile, al ministerio y a las empresas contratistas".

De esta manera la secretaria de Estado defendió esta acción de cortar la cinta, no por el hecho en sí, si no por lo que representa. "Honra a las personas a quienes esas obras sirven y por la que tanto han luchado" agregó.

Junto a todo esto concluyó con "Si la cinta la corta el presidente, mucho mejor".

Por su parte, el presidente Gabriel Boric se refirió a este cruce y defendió la postura de la ministra de OOPP "La cinta no es una foto para la autoridad".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para cesantes en febrero 2026: Revisa qué pagos puedes recibir este mes sin postular

Lo último

Lo más visto

“Me costó decidirlo”: Cony Capelli reapareció en Fiebre de Baile y contó su verdad tras renuncia

En el penúltimo capítulo de la temporada, la exparticipante volvió al estudio para leer una carta de despedida tras abandonar la competencia. "Fue un acto de amor propio", confesó.

04/02/2026

Tragedia en Pitrufquén: Fatal choque entre bus interurbano y camión dejó 2 fallecidos en Ruta 5 Sur

El siniestro ocurrió en el kilómetro 701, donde un camión que trasladaba alevines se encontraba detenido en la vía, por lo que fue impactado en su parte posterior por un bus de la empresa Turbus.

04/02/2026

“Solo para entendidos”: La frase de Skar Labra que incomodó a Vasco y le costó una dura evaluación

La bailarina quedó complicada tras un comentario que hizo en relación a la innovadora propuesta escénica que presentó, la que no fue bien entendida por parte del jurado.

04/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026
Publicidad