“Nadie viene al MOP sólo a cortar cintas...”: Jessica López responde a críticas de Martín Arrau - Chilevisión

La actual ministra de Obras Públicas, Jessica López, respondió a las recientes declaraciones del próximo encargado de liderar la cartera, Martín Arrau.

El futuro secretario de Estado, designado por el presidente electo José Antonio Kast, cuestionó en una entrevista a la administración del Ministerio de Obras Públicas (MOP), lo que fue contestado por la autoridad en ejercicio.

¿Qué dijo Martín Arrau?

En una entrevista publicada este sábado por el Diario Financiero, Arrau aseguró que tiene un plan para renovar el funcionamiento interno de la cartera.

"No creemos en la refundación, pero sí venimos a reinstitucionalizar el ministerio”, manifestó junto a sus intenciones de hacer un "cambio de cultura".

Además agregó que: “Hay ciertas cosas que mejorar para andar más rápido. No vengo a cortar cintas, nuestra misión acá es otra. Es que el próximo gobierno que venga reciba un sistema más ordenado”.

Estas últimas fueron las declaraciones que la ministra López no dejó pasar por alto.

La respuesta de Jessica López

A través de su cuenta de X Jessica López partió citando a Martín Arrau para luego agregar: "Nadie viene al MOP sólo a cortar cintas, pero ese hito es muy importante porque es el cierre de un trabajo serio que honra a los equipos del Gobierno de Chile, al ministerio y a las empresas contratistas".

De esta manera la secretaria de Estado defendió esta acción de cortar la cinta, no por el hecho en sí, si no por lo que representa. "Honra a las personas a quienes esas obras sirven y por la que tanto han luchado" agregó.

Junto a todo esto concluyó con "Si la cinta la corta el presidente, mucho mejor".

Por su parte, el presidente Gabriel Boric se refirió a este cruce y defendió la postura de la ministra de OOPP "La cinta no es una foto para la autoridad".