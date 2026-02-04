¡De menos a más! Así fue la primera presentación de los seis finalistas de Fiebre de Baile - Chilevisión

Los seis famosos clasificados destacaron a lo largo de la temporada por sus coreografías llenas de talento, ganándose los aplausos del jurado y los televidentes.

Este miércoles será la gran final de Fiebre de Baile, que se desarrollará en vivo y en directo desde el Movistar Arena.

Los participantes que clasificaron a esta instancia decisiva son Princesa Alba, Gabriel Urzúa, Skarleth Labra, Faloon Larraguibel, Cata Days y Camila Andrade.

Los seis famosos destacaron a lo largo de la temporada por sus coreografías llenas de talento, ganándose los aplausos del jurado y los televidentes.

A continuación, recordamos las primeras presentaciones de cada uno, demostrando su evolución durante la competencia.

Así debutaron los finalistas de Fiebre de Baile

Faloon Larraguibel

Princesa Alba

Skar Labra

Camila Andrade

Cata Days

Gabriel Urzúa