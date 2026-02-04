 ¡De menos a más! Así fue la primera presentación de los seis finalistas de Fiebre de Baile - Chilevisión
04/02/2026 12:41

¡De menos a más! Así fue la primera presentación de los seis finalistas de Fiebre de Baile

Los seis famosos clasificados destacaron a lo largo de la temporada por sus coreografías llenas de talento, ganándose los aplausos del jurado y los televidentes.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles será la gran final de Fiebre de Baile, que se desarrollará en vivo y en directo desde el Movistar Arena.

Los participantes que clasificaron a esta instancia decisiva son Princesa Alba, Gabriel Urzúa, Skarleth Labra, Faloon Larraguibel, Cata Days y Camila Andrade.

A continuación, recordamos las primeras presentaciones de cada uno, demostrando su evolución durante la competencia.

Así debutaron los finalistas de Fiebre de Baile

  • Faloon Larraguibel

  • Princesa Alba

  • Skar Labra

  • Camila Andrade

  • Cata Days

  • Gabriel Urzúa

