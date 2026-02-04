¡De menos a más! Así fue la primera presentación de los seis finalistas de Fiebre de Baile - Chilevisión

Los seis famosos clasificados destacaron a lo largo de la temporada por sus coreografías llenas de talento, ganándose los aplausos del jurado y los televidentes.
Este miércoles será la gran final de Fiebre de Baile, que se desarrollará en vivo y en directo desde el Movistar Arena.
Los participantes que clasificaron a esta instancia decisiva son Princesa Alba, Gabriel Urzúa, Skarleth Labra, Faloon Larraguibel, Cata Days y Camila Andrade.
A continuación, recordamos las primeras presentaciones de cada uno, demostrando su evolución durante la competencia.