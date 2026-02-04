 AHORA | 5 estaciones cerradas en Línea 2 del Metro de Santiago - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | 5 estaciones cerradas en Línea 2 del Metro de Santiago VIDEO | Crece tensión en Barrio Meiggs: Graban enfrentamientos entre ambulantes y Carabineros “Nadie viene al MOP sólo a cortar cintas...”: Jessica López responde a críticas de Martín Arrau Revelan identidades de personas fallecidas en trágico accidente en Ruta 5 Sur: Uno tiene 19 años Llenos de basura y escombros: Importantes humedales en peligro por conductas irresponsables
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/02/2026 13:29

AHORA | 5 estaciones cerradas en Línea 2 del Metro de Santiago

De acuerdo a la empresa, la suspensión del servicio se debe a una persona en la vía.

Publicado por Lisette Pérez

Metro de Santiago informó la tarde de este miércoles el cierre momentáneo de cinco estaciones de la Línea 2.

  • Santa Ana
  • Los Héroes
  • Toesca
  • Parque O´Higgins
  • Rondizzoni

De acuerdo a la información entregada por la empresa, el cierre se debe a la presencia de una persona en la vía.

En desarrollo...

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para cesantes en febrero 2026: Revisa qué pagos puedes recibir este mes sin postular

Lo último

Lo más visto

“Me costó decidirlo”: Cony Capelli reapareció en Fiebre de Baile y contó su verdad tras renuncia

En el penúltimo capítulo de la temporada, la exparticipante volvió al estudio para leer una carta de despedida tras abandonar la competencia. "Fue un acto de amor propio", confesó.

04/02/2026

Tragedia en Pitrufquén: Fatal choque entre bus interurbano y camión dejó 2 fallecidos en Ruta 5 Sur

El siniestro ocurrió en el kilómetro 701, donde un camión que trasladaba alevines se encontraba detenido en la vía, por lo que fue impactado en su parte posterior por un bus de la empresa Turbus.

04/02/2026

“Solo para entendidos”: La frase de Skar Labra que incomodó a Vasco y le costó una dura evaluación

La bailarina quedó complicada tras un comentario que hizo en relación a la innovadora propuesta escénica que presentó, la que no fue bien entendida por parte del jurado.

04/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026