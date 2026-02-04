AHORA | 5 estaciones cerradas en Línea 2 del Metro de Santiago - Chilevisión

De acuerdo a la empresa, la suspensión del servicio se debe a una persona en la vía.
Metro de Santiago informó la tarde de este miércoles el cierre momentáneo de cinco estaciones de la Línea 2.
De acuerdo a la información entregada por la empresa, el cierre se debe a la presencia de una persona en la vía.
En desarrollo...
12:26 h. 🔴 Las siguientes estaciones se encuentran cerradas:— Metro de Santiago (@metrodesantiago) February 4, 2026
Santa Ana L2 (combinación suspendida)
Los Héroes L2 (combinación suspendida)
Toesca
Parque O'Higgins
Rondizzoni https://t.co/YPXDw8wf20