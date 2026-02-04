AHORA | 5 estaciones cerradas en Línea 2 del Metro de Santiago - Chilevisión

De acuerdo a la empresa, la suspensión del servicio se debe a una persona en la vía.

Metro de Santiago informó la tarde de este miércoles el cierre momentáneo de cinco estaciones de la Línea 2.

Santa Ana

Los Héroes

Toesca

Parque O´Higgins

Rondizzoni

En desarrollo...