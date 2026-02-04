Llenos de basura y escombros: Importantes humedales en peligro por conductas irresponsables - Chilevisión

Los humedales son ecosistemas híbridos entre tierra y agua que ayudan a mantener el equilibrio ambiental, sin embargo, muchos de ellos se encuentran deteriorados tras estar convertidos en basurales por la irresponsabilidad humana.

Estos ecosistemas son vitales por su aporte al desarrollo de la biodiversidad, regulación hídrica y mitigación del cambio climático, es por ello que se encuentran protegidos.

El escenario crítico de los humedales

En la región Metropolitana la basura es la protagonista. El humedal Los Maitenes, ubicado en Maipú, sufre las consecuencias de la acción humana, ya que está rodeado de residuos domésticos.

Esto ha causado que el agua se contamine, emane mal olor y tenga coloración turbia.

"Estamos perdiendo la naturaleza" aseguran los vecinos del sector, preocupados del estado que bordea un ecosistema tan importante para el medioambiente.

Actos irresponsables de las personas

En la costa la realidad también es cruda. El tránsito constante de personas y vehículos erosiona el suelo y perturba la vida de aves y otros seres vivos que dependen de estos ecosistemas para sobrevivir.

Cuando las personas caminan sobre el suelo de los humedales lo aplastan e impiden el crecimiento de las plantas.

En 50 años se han perdido cerca del 35% de estos espacios, por lo que el llamado sigue siendo a cuidar la naturaleza y sus espacios, para cuidar también la sobrevivencia del ser humano.