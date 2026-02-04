 Llenos de basura y escombros: Importantes humedales en peligro por conductas irresponsables - Chilevisión
Minuto a minuto
Metro actualizó estado de Línea 2: Cinco estaciones debieron ser cerradas VIDEO | Crece tensión en Barrio Meiggs: Graban enfrentamientos entre ambulantes y Carabineros “Nadie viene al MOP sólo a cortar cintas...”: Jessica López responde a críticas de Martín Arrau Revelan identidades de personas fallecidas en trágico accidente en Ruta 5 Sur: Uno tiene 19 años Llenos de basura y escombros: Importantes humedales en peligro por conductas irresponsables
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
04/02/2026 12:32

Llenos de basura y escombros: Importantes humedales en peligro por conductas irresponsables

Los humedales constituyen ecosistemas importantes para la protección del mediomabiente, sin embargo, los actos irresponsables del ser humano han provocado su deterioro.

Publicado por Lisette Pérez

Los humedales son ecosistemas híbridos entre tierra y agua que ayudan a mantener el equilibrio ambiental, sin embargo, muchos de ellos se encuentran deteriorados tras estar convertidos en basurales por la irresponsabilidad humana

Estos ecosistemas son vitales por su aporte al desarrollo de la biodiversidad, regulación hídrica y mitigación del cambio climático, es por ello que se encuentran protegidos.

El escenario crítico de los humedales

En la región Metropolitana la basura es la protagonista. El humedal Los Maitenes, ubicado en Maipú, sufre las consecuencias de la acción humana, ya que está rodeado de residuos domésticos.

Esto ha causado que el agua se contamine, emane mal olor y tenga coloración turbia.

"Estamos perdiendo la naturaleza" aseguran los vecinos del sector, preocupados del estado que bordea un ecosistema tan importante para el medioambiente. 

Actos irresponsables de las personas

En la costa la realidad también es cruda. El tránsito constante de personas y vehículos erosiona el suelo y perturba la vida de aves y otros seres vivos que dependen de estos ecosistemas para sobrevivir. 

Cuando las personas caminan sobre el suelo de los humedales lo aplastan e impiden el crecimiento de las plantas.

En 50 años se han perdido cerca del 35% de estos espacios, por lo que el llamado sigue siendo a cuidar la naturaleza y sus espacios, para cuidar también la sobrevivencia del ser humano.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para cesantes en febrero 2026: Revisa qué pagos puedes recibir este mes sin postular

Lo último

Lo más visto

“Me costó decidirlo”: Cony Capelli reapareció en Fiebre de Baile y contó su verdad tras renuncia

En el penúltimo capítulo de la temporada, la exparticipante volvió al estudio para leer una carta de despedida tras abandonar la competencia. "Fue un acto de amor propio", confesó.

04/02/2026

Tragedia en Pitrufquén: Fatal choque entre bus interurbano y camión dejó 2 fallecidos en Ruta 5 Sur

El siniestro ocurrió en el kilómetro 701, donde un camión que trasladaba alevines se encontraba detenido en la vía, por lo que fue impactado en su parte posterior por un bus de la empresa Turbus.

04/02/2026

“Solo para entendidos”: La frase de Skar Labra que incomodó a Vasco y le costó una dura evaluación

La bailarina quedó complicada tras un comentario que hizo en relación a la innovadora propuesta escénica que presentó, la que no fue bien entendida por parte del jurado.

04/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026
Publicidad