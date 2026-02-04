¿Quién es Kevin Carvajal? Músico chileno detenido por el ICE y trasladado a Alligator Alcatraz - Chilevisión

El saxofonista de 26 años fue arrestado durante un control vehicular en Miami, Estados Unidos, junto a su pareja, quien fue deportada a Chile tres días después.

Gran preocupación existe en la familia de Kevin Carvajal Sotomayor, destacado saxofonista chileno, quien fue detenido por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) en Miami.

Carvajal, de 26 años, es exfuncionario de la Corporación Cultural de Osorno y durante años formó parte de la banda municipal en dicha comuna.

El joven permanece recluido en el South Florida Detention Facility, más conocido como Alligator Alcatraz.

En diálogo con el medio Paislobo, Rosa Sotomayor, madre de Kevin, denunció que las irregularidades en su estatus migratorio se deberían a una asesoría legal inadecuada.

Músico chileno fue trasladado a Alligator Alcatraz

Según explicó su mamá, el joven viajó inicialmente con una visa de turista por tres meses. Sin embargo, decidió extender su estadía para desarrollar su carrera artística.

Para esto último, Carvajal recibió consejos de terceros para solicitar una visa de asilo, sin cumplir con los requisitos de persecución política necesarios.

Fue detenido durante una fiscalización vehicular junto a su pareja, quien fue deportada a Chile tres días después.

Kevin Carvajal - Instagram

La madre logró contactarse con su hijo y detalló las condiciones en las que se encontraría. "Está asustado, porque lo tienen en una cárcel muy brígida. Me dijo, 'mami, soy el único chileno' y los demás son de otros países", señaló.

"Nadie puede llegar ahí, no puede tener visitas. Solamente ellos se pueden contactar con uno. Le permiten hablar 15 minutos en la mañana y otros 15 en la tarde", agregó.

Según le relató el mismo saxofonista, podría estar hasta tres meses en prisión. "No lo encuentro justo, si mi hijo no estaba haciendo nada malo", afirmó.