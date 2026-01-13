VIDEO | “A mí no me tratas así”: Faloon encaró a Vasco Moulian tras tenso momento en Fiebre de Baile - Chilevisión

La participante no dejó pasar una frase del jurado, por lo que decidió enfrentarlo en comerciales. El momento -que no se vio en cámara- fue captado por un influencer en el público.

Faloon Larraguibel y Vasco Moulian protagonizaron un tenso cruce en la última emisión de Fiebre de Baile.

Todo ocurrió después del duelo entre Faloon y Cata Days, donde ambas debían integrar un abanico de tela en su presentación.

Sin embargo, Moulian, fiel a su estilo, lapidó sin filtro ambas performance: “Los elementos lo único que han hecho es sacar la peor versión de ustedes”.

El jurado también acusó que “tal vez no ensayaron tanto" y pidió a las participantes "darle una mayor dificultad a las coreografías".

Frase de Vasco desató la furia de Faloon en Fiebre de Baile

Tras estos comentarios, Larraguibel pidió la palabra y alcanzó a decir "Vasco es súper difícil igual...", siendo interrumpido por Vasco con una incendiaria frase: “¿Te gustaría que yo te dijera que lo que usted me habla me importa un…?”.

“¿Y te gustaría que yo hablara de tu relación y dijera las cosas que tú dijiste?”, contraatacó la exYingo, generándose una serie de "amenazas" mutuas con revelar información personal.

No obstante, el momento más crítico ocurrió cuando Moulian afirmó que la actitud de Faloon "no es muy de señorita", a lo que ella respondió: "Yo creo que eso no lo determinas tú".

Faloon vs Vasco: Lo que no se vio en cámara

La situación no quedó ahí, ya que después de la evaluación de todos los jurados, Faloon se dirigió al puesto de Vasco para encararlo.

Si bien el momento no salió en la señal abierta, el influencer Jorge Luis Igor se encontraba en el público y grabó el momento exacto.

"A mí no me tratas así, porque yo no te he faltado el respeto. Eses es el vocabulario que yo uso", se alcanza a escuchar en el video.

Luego, en el backstage de Fiebre de Baile, la influencer se refirió a los dichos de Moulian y aseguró que "está cruzando límites".

"No soy una persona que se queda con las cosas, entonces fui de inmediato a decirle que a mí no me falta el respeto nunca más", explicó sobre su reacción.