 VIDEO | “A mí no me tratas así”: Faloon encaró a Vasco Moulian tras tenso momento en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Ley Naín-Retamal: ¿Qué dice la norma aplicada para absolver a Claudio Crespo? J.A. Kast responde a portazo de Perú de crear corredor humanitario: “Todo va a estar bien” Senapred declara alerta roja en Melipilla por incendio forestal Polémica por música en trenes: ¿Qué dice el Metro de Santiago de los cantantes? Rifles, cuchillos y un detenido: Investigan hallazgo de arsenal de armas en municipio de San Ramón
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/01/2026 11:59

VIDEO | “A mí no me tratas así”: Faloon encaró a Vasco Moulian tras tenso momento en Fiebre de Baile

La participante no dejó pasar una frase del jurado, por lo que decidió enfrentarlo en comerciales. El momento -que no se vio en cámara- fue captado por un influencer en el público.

Publicado por CHV Noticias

Faloon Larraguibel y Vasco Moulian protagonizaron un tenso cruce en la última emisión de Fiebre de Baile.

Todo ocurrió después del duelo entre Faloon y Cata Days, donde ambas debían integrar un abanico de tela en su presentación.

Sin embargo, Moulian, fiel a su estilo, lapidó sin filtro ambas performance: “Los elementos lo único que han hecho es sacar la peor versión de ustedes”.

El jurado también acusó que “tal vez no ensayaron tanto" y pidió a las participantes "darle una mayor dificultad a las coreografías".

Frase de Vasco desató la furia de Faloon en Fiebre de Baile

Tras estos comentarios, Larraguibel pidió la palabra y alcanzó a decir "Vasco es súper difícil igual...", siendo interrumpido por Vasco con una incendiaria frase: ¿Te gustaría que yo te dijera que lo que usted me habla me importa un…?”.

¿Y te gustaría que yo hablara de tu relación y dijera las cosas que tú dijiste?”, contraatacó la exYingo, generándose una serie de "amenazas" mutuas con revelar información personal.

No obstante, el momento más crítico ocurrió cuando Moulian afirmó que la actitud de Faloon "no es muy de señorita", a lo que ella respondió: "Yo creo que eso no lo determinas tú".

Faloon vs Vasco: Lo que no se vio en cámara

La situación no quedó ahí, ya que después de la evaluación de todos los jurados, Faloon se dirigió al puesto de Vasco para encararlo.

Si bien el momento no salió en la señal abierta, el influencer Jorge Luis Igor se encontraba en el público y grabó el momento exacto.

"A mí no me tratas así, porque yo no te he faltado el respeto. Eses es el vocabulario que yo uso", se alcanza a escuchar en el video.

Luego, en el backstage de Fiebre de Baile, la influencer se refirió a los dichos de Moulian y aseguró que "está cruzando límites".

"No soy una persona que se queda con las cosas, entonces fui de inmediato a decirle que a mí no me falta el respeto nunca más", explicó sobre su reacción.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sé que podía hacer historia”: El profesor de Mulchén que cambió la vida de estudiante tras la PAES 2025

Lo último

Lo más visto

Amigos de Naya Fácil advierten motivos de su desaparición de redes en Egipto: “Los hombres la tratan...”

David Montoya y Tomás Printemps, conductores de La Previa de Fiebre de Baile, respondieron a la preocupación de algunos usuarios después que las últimas publicaciones de la influencer.

13/01/2026

Aferrados a un tronco: Detallan rescate de Paula Narváez y su familia tras accidente en kayak

La embajadora de Chile en Naciones Unidas vivió minutos de angustia tras sufrir un accidente en el río Maullín. Bomberos usaron dron térmico para ubicarlos y rescatarlos con vida.

13/01/2026

EXCLUSIVA | “Está afectada”: Actualizan paradero y estado de salud de Naya Fácil tras ausencia en redes sociales

Tomás Printemps, mejor amigo de Naya Fácil e integrante de The Ellas Show entregó todos los detalles sobre lo que ocurre con la influencer.

12/01/2026

“La estaba viendo morir”: Habla hija de mujer que murió tras cirugía de cadera en Hospital San Borja

CHV Noticias reconstruyó la historia de Gema Esparza, una mujer que ingresó al hospital para una cirugía de cadera y terminó falleciendo a los días de la cirugía. La investigación llegó al Ministerio Público, que investiga una denuncia por posible negligencia médica.

12/01/2026